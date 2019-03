Petit Choux rellenos

Ingredientes (18 piezas):

18 bolitas de helado de vainilla

250 ml. chocolate a la taza

azúcar glas

hojas de menta

Para la pasta choux:

125 ml. de agua

sal

65 gr. de mantequilla

2,5 gr. de azúcar

100 gr. de harina tamizada

3-4 huevos (según tamaño)

Elaboración:

Hierve el agua con el azúcar, una pizca de sal y la mantequilla en un cazo. Retira la cazuela del fuego y agrega la harina. Mezcla bien hasta que quede completamente incorporada. Coloca la mezcla en un bol. Agrega los huevos de uno en uno y remueve bien. Hasta que el primero no quede totalmente incorporado, no añadas el siguiente.

Mete la masa en una manga pastelera. Forma pequeños montoncitos redondos sobre una placa forrada con papel de horno. Hornéalos a 180º C durante 20 minutos (con el horno precalentado) y deja atemperar. Abre los petit choux y colócales en el centro una bolita de helado. Sirve y acompáñalos con el chocolate. Adorna con unas hojas de menta y con azúcar glas.