Esperansa Grasia, tras la gala final de Tu cara me suena: “La ilusión que me ha hecho no me la quita nadie”

Tras una emocionante final, Esperansa Grasia ha quedado en segunda posición en Tu cara me suena doce, y su reacción no ha podido ser más positiva. Con su habitual naturalidad y simpatía, la creadora de contenido ha confesado: “La ilusión que me ha hecho no me la quita nadie”.

Esperansa se mostró muy agradecida por el apoyo recibido y no dejó de repetir “gracias” en múltiples ocasiones, emocionada por haber llegado tan lejos en el concurso. Además, reconoció que, en su opinión, el premio se lo merecía Mikel, otro de los finalistas.

La cómica cierra su paso por el programa con el cariño del público, habiendo conquistado la pantalla con su humor, carisma y entrega gala tras gala. ¡Dale al play para ver que más nos ha contado!