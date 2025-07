Aitana desvela que Plex "es el mejor" tras confirmar su historia de amor: "Es lo que habéis visto"

¡Que viva el amor! Después de confirmarse que la historia de amor entre Aitana y Plex es UNA REALIDAD (tras varios meses de rumores), la cantante ha hablado por primera vez de ello. Y su sonrisa delata que no puede estar más feliz.

La intérprete de Mon Amour ha reaparecido en el exclusivo evento de Yves Saint Laurent, marca de la que es embajadora, y además de haber confirmación oficial, ha desvelado con un "creo que sí" que está en su mejor momento.

Aitana en el evento de Yves Saint Laurent | Gtres

Las fotos que publicó la revista ¡Hola!, con beso incluido, ya confirmaron este secreto a voces, pero hasta ahora, Aitana no se había pronunciado. "Sí, es lo que habéis visto", ha sentenciado, con una sonrisa de oreja a oreja y sin poder contener la ilusión.

Con un "estoy muy feliz, estoy muy feliz", ha dejado constancia de que, tras un año soltera, ha vuelto a encontrar el amor. Eso sí, de momento no quiere ni hablar de planes de boda: "¿Qué? ¡Hala, hala!".

Aitana y Plex, en Ibiza | Gtres

Lo único que le preocupa en estos momentos es que todo salga bien y, sobre todo, que en sus próximos conciertos se demuestre todo el trabajo que hay detrás de meses y meses de ensayos. "Tengo ganas de que sea ese día. Quiero estar allí, que sea 19 de julio, que sea 30 y 31 y nada, también voy a La Velada con Ibai el 26, así que tengo varias fechas", ha explicado.

Los nervios están a flor de piel y la primera parada será el Estadi Olímpic Lluís Companys: "Hace un año que no me subo al escenario. La última vez me subí con Quevedo, que me invitó a su concierto y ahí ya tenía yo muchas ganas, pero hace mucho tiempo que no me subo al escenario, entonces… Creo que se me ha olvidado y todo".

Durante su gira Metamorfosis Season, la cantante mostrará la nueva Aitana, junto a su nuevo disco Cuarto Azul, que ha sido un auténtico éxito: "Es un disco muy de verdad. Yo no tenía muchas expectativas respecto a que fuese a ir mejor o no que otros discos, porque en este punto de mi vida me daba un poco más igual, porque era como: bueno, ya haré otro, pero este lo necesito hacer porque es la realidad de mi vida. Autobiográfico total, sí, sí".

Nueva gira, nueva etapa, nueva Aitana… y ¡nuevo novio! Y es que, ya conocíamos a Plex por ser uno de los youtubers más aclamados actualmente, pero por si teníamos dudas, Aitana ya ha dejado claro que "es el mejor".