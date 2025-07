Melani gana Tu cara me suena 12 tras una increíble imitación de Anne Hathaway en Los Miserables

La duodécima edición de Tu cara me suena pasará a la historia por muchos motivos y uno de los más importantes es Melani, su flamante ganadora. El público ha decidido, con un 48% de los votos, que la benjamina gane la edición después de emocionarnos a todos con el tema ‘I dreamed a dream’ de Los Miserables en voz de Anne Hathaway.

La final ha estado llena de grandes números y momentos emocionantes, pero los espectadores han decidido premiar el brillante paso de Melani por el programa y su más que notable evolución. Todos sus compañeros se han alegrado mucho por ella, ya que han visto de cerca lo mucho que ha trabajado.

Una final llena de grandes sorpresas

Los cinco finalistas nos han regalado actuaciones memorables, pero los concursantes que no han optado al triunfo también lo han dado todo sobre el escenario: Yenesi como Cher, Bertín Osborne transformado en AC/DC y Manu Baqueiro y Goyo Jiménez imitando al dúo Modern Talking.

La noche ha comenzado con Ana Guerra rompiendo el hielo como Melody, que no ha querido perderse la imitación de la concursante y tampoco ha querido perder la oportunidad de presentarnos su nuevo tema, ‘El Apagón’. Gisela, Esperansa y Mikel también han demostrado su evolución con unas actuaciones inolvidables.

Sin embargo, uno de los grandes momentos de la final ha sido la imitación que Àngel Llàcer ha hecho de Bertín Osborne. Después de mucho pedirlo, el presidente del jurado ha podido cumplir su deseo y nos ha regalado una actuación única.

Cualquiera de los finalistas podría haber sido el ganador perfectamente. Todos ellos han brindado un show inolvidable en esta gran última gala, pero finalmente el público ha decidido dejar en quinto lugar a Gisela, cuarto a Ana Guerra, tercero a Mikel Herzog Jr., segunda a Esperansa Grasia y a Melani como flamante vencedora.

La trayectoria de Melani

Melani ya llegó pisando fuerte en la primera gala de la edición. Su Céline Dion y sus lágrimas al finalizar la actuación nos encogieron el corazón y, como no podía ser de otra manera, se llevó el primer triunfo de la temporada.

La benjamina demostró que no había sido una cosa puntual con imitaciones como las de Natalia Jiménez, The Ronettes o Pimpinela. Melani ha tenido una capacidad asombrosa para captar la esencia de los artistas que imitaba y ha calcado cada gesto característico sobre el escenario.

Aunque su segunda victoria tardó en llegar, cuando lo hizo, no paró. Melani triunfó con un espectacular número de la Super Bowl de Beyoncé y volvió a ganar otras tres ganas con sus brillantes imitaciones de Shakira, The Cranberries y JJ.

Además, no podemos olvidarnos de que Melani ha estado compaginando segundo de bachillerato, con sus estudios para la selectividad y con su participación en Tu cara me suena. Todavía no sabemos cómo lo ha hecho, pero ha triunfado en todo.

Melani comenzó la edición siendo todavía menos de edad y pudo soplar las velas por sus 18 años en una de las galas. Verla crecer ha sido un lujo para nosotros y estamos convencidos de que tiene por delante un futuro brillante.

La benjamina de la edición ha sido generosa, positiva, trabajadora y se ha ganado a pulso tanto el título de ganadora de Tu cara me suena 12 como el de una de las mejores imitadoras de toda la historia del programa. ¡Enhorabuena, Melani!