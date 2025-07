Garbanzos con berberechos, de Arguiñano: una receta baja en calorías, pero llena de sabor y con mucha personalidad

¡Qué combinación más original y saludable! Los garbanzos son una fuente de proteína vegetal muy completa y, además, riquísimos en fibra. Esto no solo ayuda a mantener una buena digestión, sino que también da sensación de saciedad, ideal si estás cuidando el peso o intentando no picar entre horas. Además, tienen un buen aporte de hierro, magnesio y vitaminas del grupo B, que ayudan al metabolismo y al sistema nervioso.

Por otro lado, los berberechos aportan una dosis potente de hierro hemo (el que mejor absorbe nuestro cuerpo), así que combinarlos con los garbanzos es un win total para prevenir o combatir la anemia. También son bajísimos en grasa y muy ricos en proteínas, perfectos si quieres una receta ligera pero nutritiva. Y como plus, contienen zinc y vitamina B12, súper importantes para la energía y el sistema inmune.

Si a esta receta le añades un chorrito de limón o un poco de perejil fresco, no solo mejoras el sabor, sino que también ayudas a absorber mejor el hierro vegetal de los garbanzos. ¡Y no olvides que es un plato bajo en calorías, pero lleno de sabor y con mucha personalidad! Ideal para un almuerzo sano que no te deja con hambre y te llena de nutrientes.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de garbanzos (remojados de víspera)

600 g de berberechos

1 cebolla

1 puerro

1 cebolleta

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

80 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Garbanzos con berberechos | antena3.com

Elaboración

Calienta agua en la olla rápida. Cuando empiece a hervir, escurre los garbanzos e introdúcelos en la olla. Pela la cebolla y la zanahoria, córtalos en cuartos. Limpia el puerro (retirándole la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas) e introduce las verduras en la olla dentro de un saquito. Sazona y cierra la olla. Cuece los garbanzos durante 40 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Cuando baje la válvula, abre la olla, retira el saquito con las verduras y reserva los garbanzos y el caldo de la cocción .

Sazona y cierra la olla | antena3.com

Calienta un wok con 3 cucharadas de aceite. Pica la cebolleta en daditos y añádela al wok. Pela los ajos, pícalos finamente e incorpóralos. Retira el tallo y las semillas del pimiento, córtalo en daditos y añádelo. Sazona las hortalizas y cocínalas a fuego suave durante 10 minutos aproximadamente. Escurre los garbanzos en introdúcelos en el wok y cocina todo conjuntamente durante 5-6 minutos.

Sazona las hortalizas y cocínalas a fuego suave | antena3.com

Calienta el vino en una sartén grande. Introduce los berberechos y tápalos. A medida que se vayan abriendo, retíralos a una fuente y resérvalos.

Introduce los berberechos y tápalos | antena3.com

Cuela el jugo de los berberechos sobre los garbanzos y mezcla bien.

Sirve los garbanzos en 4 platos hondos y reparte los berberechos por encima. Decora los platos con perejil picado y unas hojitas de perejil.

Consejo

Si quieres que la salsa quede más espesa, te recomiendo que tritures la cebolla, la zanahoria y el puerro, y viertas el puré sobre los garbanzos.