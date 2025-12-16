Antena3
El menú definitivo de pescados y mariscos de Karlos Arguiñano para esta Navidad: entrantes, sopas, cremas y platos principales

El marisco es uno de los alimentos más solicitados durante la Navidad, pero tal y como están los precios, es mejor tener en cuenta todas las recomendaciones de Karlos Arguiñano. El cocinero sabe cómo convertir una receta sencilla y asequible para el bolsillo en un plato festivo y espectacular. ¡No te pierdas este menú de pescado y marisco!

Karlos Arguiñano nos recomienda que, a la hora de pensar un menú de Navidad, es mejor que no te compliques. Las recetas que mejor funcionan son aquellas que puedes elaborar fácilmente y con ingredientes sencillos.

Quizá las recetas de pescado y marisco son las más elaboradas por todos durante las navidades, y es que todos queremos lo mejor para ese momento en el que la familia se sienta alrededor de la mesa.

Por esta razón hemos preparado un menú especial en el que tanto el pescado como el marisco son los protagonistas de esa comida tan importante que quieres preparar.

Entrantes y aperitivos

Al ser uno de los primeros bocados que probaremos de todo el menú, siempre será mejor que sea ligero, además de fácil y rápido de elaborar.

Brochetas de salmón, melón y langostinos

La mezcla de mariscos con fruta y pescado hace que tengas un plato muy equilibrado, energético y ligero. Pero si quieres una receta de este estilo pero aún más rápida, tienes que probar la brocheta de langostinos. Solo necesitan 3 minutos en la plancha y listo para comer.

Karlos Arguiñano: brochetas de langostinos, "un bocado de dioses" listo en 3 minutos

Montaditos de merluza

Unos con cebolla caramelizada, otros con pimiento, otros con mayonesa y incluso con mayonesa de ajo para darle otro toque. Sea como sea, estos montaditos de merluza quedan fenomenal.

Montaditos de merluza, un aperitivo muy fácil de elaborar, de Karlos Arguiñano

Gambones al horno

Esta receta de gambones es muy fácil y rápida de preparar. Una vez listo el majado, en solo 5 minutos de horno tienes los gambones listos para disfrutar, lo que lo hace un plato perfecto para Navidad.

Arguiñano elabora gambones al horno: "En 5 minutos tienes listo un plato de marisco a buen precio hecho en casa"

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Las patas de pulpo se encuentran ya cocidas en la sección de congelados o refrigerados del supermercado, lo cual te puede ayudar a preparar esta receta más rápidamente.

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce

Esta receta tiene una combinación de sabores increíble, y además solo necesita entre 6 y 8 minutos en el horno para tenerla lista.

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce

Sopas y cremas

Cuando hablamos de sopas y cremas de marisco, especiales para unas fechas como estas, no podemos dejar de señalar la sopa de marisco que el propio Arguiñano enseñó a su hija. Pero, además de esta, hay otras tantas muy facilitas y deliciosas tanto de pescado como de marisco.

Sopa de pescado

Cuando una receta pasa de padres a hijos es porque verdaderamente merece la pena. Seguramente no se trata solo de lo rica que pueda ser, sino también de la cantidad de emociones y sensaciones que la acompañan.

Karlos Arguiñano elabora la receta de sopa de pescado que enseñó a su hija

Sopa de pan y almejas

Karlos Arguiñano asegura que esta sopa de pan y almejas está tan rica que no solo te va a encantar sino que también te va a hacer feliz.

Sopa de pan y almejas, de Karlos Arguiñano: "Aquí tenéis un pedazo de sopa que os va a hacer felices"

Crema de marisco

Karlos Arguiñano elabora una exquisita crema de marisco suave, sofisticada y fácil de preparar, para seis personas. Lleva langostinos, almejas, rape, verduras y brandy.

CremadeMarisco

Sopa de trucha

Se trata de una sopa muy completa, sencilla de elaborar y muy saciante. Para adelantar el trabajo, Arguiñano asegura que puedes cocer las truchas y preparar el caldo de víspera.

Sopa de trucha

Plato principal

Después de unos entrantes ligeros y alguna sopa para comenzar el menú festivo, pasamos al plato principal. Será algo más contundente que los anteriores, pero manteniendo la facilidad en la elaboración.

Salmón con patatas y champiñones

Te encantará saber que este salmón se hace a la plancha y solo necesita 3 minutos de reloj para estar listo. Sí que te puedes demorar más en la guarnición que lo acompaña.

Salmón con patatas y champiñones

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

El atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate que ha elaborado Arguiñano, no solo es sabroso, sino que está lleno de ingredientes que ayudan a tu cuerpo a funcionar mejor.

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo

Sabrosa y realmente buena para tu cuerpo. ¡La sepia a la plancha solo te llevará 5 minutos de reloj!

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón

Una receta perfecta para un día festivo o cualquier día de la semana. El bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón es realmente sencillo de preparar.

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Vieiras a la gallega

Un plato festivo que a partir de ahora podrás preparar cualquier día en casa y disfrutar como te mereces. Si piensas preparar este plato para navidad, Karlos Arguiñano recomienda comprar las vieiras cuanto antes, limpiarlas bien y congelarlas en film de cocina o envasadas al vacío.

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente ideal para Navidad

Merluza rellena de puerro con costra de panceta

A esta merluza rellena de puerro con costra de panceta que ha elaborado Karlos Arguiñano, no le falta ni un detalle. Es un triunfo asegurado.

Merluza rellena de puerro con costra de panceta, de Karlos Arguiñano

Filetes de rodaballo con verduras

Cuando combinas pescado blanco con una buena variedad de verduras, consigues un plato equilibrado, ligero y lleno de beneficios. Perfecto si además forma parte de un menú copioso.

Arguiñano: receta de filetes de rodaballo con verduras, un plato equilibrado, ligero y muy saludable

Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo

Un pescado muy económico con el que convertirás una receta sencilla en un plato sensacional, lleno de sabor y con una pinta increíble.

Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo: receta casera, equilibrada y rica a rabiar de Karlos Arguiñano
