Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

La sepia a la plancha con champiñones al ajillo es un plato ligero pero lleno de sabor y beneficios para tu salud.

Si no os gusta el picante no te preocupes, basta con que elimines la cayena de la receta… y listo.

Ingredientes, para 4 personas

8 sepias pequeñas limpias

1 huevo

3 dientes de ajo

400 g de champiñones

½ limón

Aceite de oliva (suave y virgen extra)

Sal

1 cayena

Perejil

Ingredientes Sepia a la plancha con champiñones al ajillo | antena3.com

Elaboración

Limpia los champiñones, lamínalos y ponlos en un bol.

Pela 2 dientes de ajo, pícalos finamente e incorpóralos al bol. Agrega también 1 cucharadita de perejil picado, 1-2 cucharadas de aceite y una pizca de sal. Mezcla bien.

Agrega también 1 cucharadita de perejil picado | antena3.com

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite y añade la cayena. Introduce los champiñones y saltéalos a fuego fuerte durante 6-8 minutos.

Para hacer la mahonesa de ajo, pela el ajo, lamínalo e introdúcelo en el vaso batidor. Agrega el huevo, una pizca de sal y el zumo de medio limón. Vierte 150 ml de aceite de oliva suave y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.

Extiéndelas sobre la plancha y cocínalas a fuego fuerte | antena3.com

Calienta una plancha con 3-4 cucharadas de aceite. Sazona las sepias y rocíalas con un poco de aceite. Extiéndelas sobre la plancha y cocínalas a fuego fuerte durante 3-4 minutos por cada lado.

Reparte los champiñones y las sepias en 4 platos, y acompáñalas con la mahonesa de ajo. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y decóralos son unas hojas de perejil.