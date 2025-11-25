Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta sencilla, sabrosa y realmente buena para tu cuerpo. ¡La sepia a la plancha solo te llevará 5 minutos de reloj!

Sepia a la plancha con champiñones al ajillo, de Arguiñano: una receta rápida, saludable y deliciosa

La sepia a la plancha con champiñones al ajillo es un plato ligero pero lleno de sabor y beneficios para tu salud.

Si no os gusta el picante no te preocupes, basta con que elimines la cayena de la receta… y listo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 sepias pequeñas limpias
  • 1 huevo
  • 3 dientes de ajo
  • 400 g de champiñones
  • ½ limón
  • Aceite de oliva (suave y virgen extra)
  • Sal
  • 1 cayena
  • Perejil
Elaboración

Limpia los champiñones, lamínalos y ponlos en un bol.

Pela 2 dientes de ajo, pícalos finamente e incorpóralos al bol. Agrega también 1 cucharadita de perejil picado, 1-2 cucharadas de aceite y una pizca de sal. Mezcla bien.

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite y añade la cayena. Introduce los champiñones y saltéalos a fuego fuerte durante 6-8 minutos.

Para hacer la mahonesa de ajo, pela el ajo, lamínalo e introdúcelo en el vaso batidor. Agrega el huevo, una pizca de sal y el zumo de medio limón. Vierte 150 ml de aceite de oliva suave y tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.

Calienta una plancha con 3-4 cucharadas de aceite. Sazona las sepias y rocíalas con un poco de aceite. Extiéndelas sobre la plancha y cocínalas a fuego fuerte durante 3-4 minutos por cada lado.

Reparte los champiñones y las sepias en 4 platos, y acompáñalas con la mahonesa de ajo. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y decóralos son unas hojas de perejil.

