Para 4 personas
Karlos Arguiñano: merluza rellena de puerro con costra de panceta, una receta de fiesta muy sencilla de elaborar
¡Una receta tan rica como suena! A esta merluza rellena de puerro con costra de panceta que ha elaborado Karlos Arguiñano, no le falta ni un detalle. Sigue los pasos del cocinero y triunfa en la cocina.
Publicidad
Podéis aprovechar las cabezas de las merluzas para hacer un caldo, y las puntas para hacer unas croquetas o unas empanadillas.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 colas de merluza (700 g cada una)
- 10 lonchas de panceta ibérica
- 4 puerros
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de harina
- 250 ml de caldo de pescado
- 75 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 25 hojas de cebollino
- Perejil
Elaboración
Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Limpia los puerros (retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas), córtalos en medias lunas e introdúcelos en la sartén.
Sazona y cocínalos a fuego suave durante 6-8 minutos. Saca los lomos de las colas de merluza.
Extiende 5 lonchas de panceta sobre una bandeja de horno, coloca encima un lomo de merluza dejando la parte interior hacia arriba. Salpimiéntala y cúbrela con la mitad del puerro pochado.
Salpimienta otro lomo y ponlo sobre el puerro (dejando la parte de la piel hacia arriba). Envuelve la cola rellena con las lonchas de panceta y dale la vuelta de manera que la panceta quede en la parte superior.
Repite el proceso con la otra cola de merluza, el puerro y las lonchas de panceta. Riégalas con un poco de aceite, y hornéalas (horno precalentado) a 230 º durante 12-15 minutos. En el momento de servir corta cada merluza rellena en 2 porciones.
Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, lamínalos, introdúcelos en la sartén y dóralos un poco.
Añade la harina y cocínala un poco. Vierte el vino, dale un hervor y mezcla bien. Agrega el caldo de pescado y cocina la salsa a fuego suave-medio durante 4-5 minutos.
Pica las hojas de cebollino finamente, incorpóralos a la salsa y mezcla bien.
Reparte la salsa de cebollino en el fondo de 4 platos y coloca una porción de merluza en cada uno. Remueve los líquidos de la bandeja del horno y pinta las láminas de panceta. Decora los platos con unas hojas de perejil.
Beneficios saludables de esta receta
La merluza es un pescado blanco muy ligero y fácil de digerir, ideal si buscas algo sabroso pero saludable. Es rica en proteínas esenciales para mantener y reparar los músculos, y contiene muy poca grasa.
Además, aporta vitaminas fundamentales para el sistema nervioso y la energía, y minerales como el fósforo y el selenio, que fortalecen huesos y sistema inmunológico.
Publicidad