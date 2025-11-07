Karlos Arguiñano: merluza rellena de puerro con costra de panceta, una receta de fiesta muy sencilla de elaborar

Podéis aprovechar las cabezas de las merluzas para hacer un caldo, y las puntas para hacer unas croquetas o unas empanadillas.

Ingredientes, para 4 personas

2 colas de merluza (700 g cada una)

10 lonchas de panceta ibérica

4 puerros

2 dientes de ajo

1 cucharada de harina

250 ml de caldo de pescado

75 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

25 hojas de cebollino

Perejil

Elaboración

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Limpia los puerros (retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas), córtalos en medias lunas e introdúcelos en la sartén.

Sazona y cocínalos a fuego suave durante 6-8 minutos. Saca los lomos de las colas de merluza.

Extiende 5 lonchas de panceta sobre una bandeja de horno, coloca encima un lomo de merluza dejando la parte interior hacia arriba. Salpimiéntala y cúbrela con la mitad del puerro pochado.

Salpimienta otro lomo y ponlo sobre el puerro (dejando la parte de la piel hacia arriba). Envuelve la cola rellena con las lonchas de panceta y dale la vuelta de manera que la panceta quede en la parte superior.

Repite el proceso con la otra cola de merluza, el puerro y las lonchas de panceta. Riégalas con un poco de aceite, y hornéalas (horno precalentado) a 230 º durante 12-15 minutos. En el momento de servir corta cada merluza rellena en 2 porciones.

Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, lamínalos, introdúcelos en la sartén y dóralos un poco.

Añade la harina y cocínala un poco. Vierte el vino, dale un hervor y mezcla bien. Agrega el caldo de pescado y cocina la salsa a fuego suave-medio durante 4-5 minutos.

Pica las hojas de cebollino finamente, incorpóralos a la salsa y mezcla bien.

Reparte la salsa de cebollino en el fondo de 4 platos y coloca una porción de merluza en cada uno. Remueve los líquidos de la bandeja del horno y pinta las láminas de panceta. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Beneficios saludables de esta receta

La merluza es un pescado blanco muy ligero y fácil de digerir, ideal si buscas algo sabroso pero saludable. Es rica en proteínas esenciales para mantener y reparar los músculos, y contiene muy poca grasa.

Además, aporta vitaminas fundamentales para el sistema nervioso y la energía, y minerales como el fósforo y el selenio, que fortalecen huesos y sistema inmunológico.