Para 4 personas

Karlos Arguiñano: merluza rellena de puerro con costra de panceta, una receta de fiesta muy sencilla de elaborar

¡Una receta tan rica como suena! A esta merluza rellena de puerro con costra de panceta que ha elaborado Karlos Arguiñano, no le falta ni un detalle. Sigue los pasos del cocinero y triunfa en la cocina.

Merluza rellena de puerro con costra de panceta, de Karlos Arguiñano

Podéis aprovechar las cabezas de las merluzas para hacer un caldo, y las puntas para hacer unas croquetas o unas empanadillas.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 colas de merluza (700 g cada una)
  • 10 lonchas de panceta ibérica
  • 4 puerros
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharada de harina
  • 250 ml de caldo de pescado
  • 75 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 25 hojas de cebollino
  • Perejil
Elaboración

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Limpia los puerros (retirándoles la parte inferior, la superior y 2-3 capas de hojas), córtalos en medias lunas e introdúcelos en la sartén.

Sazona y cocínalos a fuego suave durante 6-8 minutos. Saca los lomos de las colas de merluza.

Extiende 5 lonchas de panceta sobre una bandeja de horno, coloca encima un lomo de merluza dejando la parte interior hacia arriba. Salpimiéntala y cúbrela con la mitad del puerro pochado.

Salpimienta otro lomo y ponlo sobre el puerro (dejando la parte de la piel hacia arriba). Envuelve la cola rellena con las lonchas de panceta y dale la vuelta de manera que la panceta quede en la parte superior.

Repite el proceso con la otra cola de merluza, el puerro y las lonchas de panceta. Riégalas con un poco de aceite, y hornéalas (horno precalentado) a 230 º durante 12-15 minutos. En el momento de servir corta cada merluza rellena en 2 porciones.

Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Pela los ajos, lamínalos, introdúcelos en la sartén y dóralos un poco.

Añade la harina y cocínala un poco. Vierte el vino, dale un hervor y mezcla bien. Agrega el caldo de pescado y cocina la salsa a fuego suave-medio durante 4-5 minutos.

Pica las hojas de cebollino finamente, incorpóralos a la salsa y mezcla bien.

Reparte la salsa de cebollino en el fondo de 4 platos y coloca una porción de merluza en cada uno. Remueve los líquidos de la bandeja del horno y pinta las láminas de panceta. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Beneficios saludables de esta receta

La merluza es un pescado blanco muy ligero y fácil de digerir, ideal si buscas algo sabroso pero saludable. Es rica en proteínas esenciales para mantener y reparar los músculos, y contiene muy poca grasa.

Además, aporta vitaminas fundamentales para el sistema nervioso y la energía, y minerales como el fósforo y el selenio, que fortalecen huesos y sistema inmunológico.

Merluza rellena de puerro con costra de panceta, de Karlos Arguiñano
