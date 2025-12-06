Antena 3 LogoAntena3
Tapas, aperitivos y entrantes para una Navidad ligera: las recetas más fáciles y baratas de Karlos Arguiñano

Nada como disfrutar no solo de la cena o comida de Navidad, sino también de los momentos previos, incluso mientras cocinamos para nuestros seres más queridos.

Un aperitivo rápido, de Karlos Arguiñano: bocados crujientes de dátil

La Navidad, además de momentos entrañables alrededor de la mesa, trae a veces mucho trabajo previo en la cocina para que todo salga bien.

Sin embargo, las recetas que nos ha enseñado Karlos Arguiñano hacen que la preparación de estos platos tan especiales sea sencilla, con ingredientes que todos tenemos en casa y, en la mayoría de los casos, rápida.

Toma nota de la selección de recetas de aperitivos, tapas y entrantes que hemos hecho y elige la que mejor combine con tu menú.

Huevos rellenos

Todo un clásico de la cocina en Navidad. Los huevos rellenos son un clásico fácil y delicioso que además puede ser súper nutritivo si usamos estos ingredientes tan sabrosos y saludables que propone Karlos Arguiñano.

Brochetas de salmón, melón y langostinos

La mezcla de mariscos con fruta y pescado hace que tengas un plato muy equilibrado: energético, ligero, y con beneficios que van desde el corazón hasta la piel. Por eso estas brochetas de salmón, melón y langostinos de Arguiñano son todo ventajas.

Cuida el corazón y la piel con la receta de brochetas de salmón, melón y langostinos, una combinación original y fresca de Arguiñano

Volován de mejillones

Otra receta con la que dejarás a todos con ganas de más es esta de volován de mejillones: "Es extraordinario, fácil de hacer y nada caro". Karlos Arguiñano los ha elaborado él mismo, pero si quieres aligerar puedes comprarlos y encargarte solo de preparar el relleno de mejillones.

Volován de mejillones

Montaditos de merluza

Una vez tengas los trozos de merluza fritos, puedes crear cada montadito de forma diferente: unos con cebolla caramelizada, otros con pimiento, otros con mayonesa y incluso con mayonesa de ajo para darle otro toque.

Montaditos de merluza, un aperitivo muy fácil de elaborar, de Karlos Arguiñano

Anchoas con fritada

Para agilizar en tiempo con esta receta, recuerda que puedes pedir que limpien las anchoas en la pescadería. Por lo demás, la elaboración de estas anchoas con fritada será coser y cantar.

Receta de anchoas con fritada, de Karlos Arguiñano: "Tapa, tapeo, picoteo"

Mini-croissant de jamón y queso

Arguiñano es rotundo con esta receta de mini-croissant de jamón y queso: "Aquí tienes un entrante facilísimo para un día de fiesta". Además de ser de muy fácil elaboración, estos mini-croissant los puedes dejar preparados con antelación porque estarán igualmente deliciosos.

Mini-croissant de jamón y queso, de Arguiñano: "Aquí tienes un entrante facilísimo para un día de fiesta"

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada

Esta es una receta fácil de preparar y muy barata, porque una vez hecha la cebolla confitada, solo tendrás que marcar las porciones de queso antes de agrupar todo sobre una rebanada de pan. El resultado es una combinación perfecta de dulce y salado.

Bocados de queso de cabra con cebolla confitada
