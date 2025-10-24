Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce, el aperitivo original y delicioso de Joseba Arguiñano

Da igual si los langostinos son frescos o descongelados, lo peor que les puede pasar es que los cocinéis demasiado.

Ingredientes, para 4 personas

12 langostinos

12 lonchas de bacon

4 lonchas de queso de barra (havarti)

Perejil

Para la salsa:

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza

2 cucharadas de salsa de soja

½ cucharada de harina de maíz refinada

Agua

Ingredientes Bocados de langostino | antena3.com

Elaboración

Pon a calentar la salsa de soja, la mostaza y la miel en una sartén pequeña hasta que se integren.

Pon a calentar la salsa de soja, la mostaza y la miel en una sartén pequeña hasta que se integren | antena3.com

Pon la harina de maíz refinada en un bol, vierte u poco de agua fría y mezcla bien. Añade un poco de la mezcla a la sartén y dale un hervor. Reserva la salsa.

Pela los langostinos dejándoles la cabeza y la punta de la cola sin pelar. Corta las lonchas de queso en 3 tiras. Extiende una loncha de bacon sobre la tabla, cúbrela con 1 tira de queso y envuelve con ellas una cola de langostino.

Extiende una loncha de bacon sobre la tabla | antena3.com

Repite el proceso con el resto de los langostinos y las lonchas de bacon y las tiras de queso.

Extiende los langostinos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Úntalos con la salsa y hornéalos a 200 º durante 6-8 minutos.

Úntalos con la salsa y hornéalos a 200 º durante 6-8 minutos | antena3.com

Pinta los platos con un poco de salsa agridulce y coloca 3 langostinos en cada uno. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.