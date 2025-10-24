Para 4 personas
Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce, el aperitivo original y delicioso de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano ha elaborado un aperitivo muy original, digno de cualquier restaurante de lujo: bocados de langostino y bacon con salsa agridulce.
Da igual si los langostinos son frescos o descongelados, lo peor que les puede pasar es que los cocinéis demasiado.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 langostinos
- 12 lonchas de bacon
- 4 lonchas de queso de barra (havarti)
- Perejil
Para la salsa:
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de salsa de soja
- ½ cucharada de harina de maíz refinada
- Agua
Elaboración
Pon a calentar la salsa de soja, la mostaza y la miel en una sartén pequeña hasta que se integren.
Pon la harina de maíz refinada en un bol, vierte u poco de agua fría y mezcla bien. Añade un poco de la mezcla a la sartén y dale un hervor. Reserva la salsa.
Pela los langostinos dejándoles la cabeza y la punta de la cola sin pelar. Corta las lonchas de queso en 3 tiras. Extiende una loncha de bacon sobre la tabla, cúbrela con 1 tira de queso y envuelve con ellas una cola de langostino.
Repite el proceso con el resto de los langostinos y las lonchas de bacon y las tiras de queso.
Extiende los langostinos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Úntalos con la salsa y hornéalos a 200 º durante 6-8 minutos.
Pinta los platos con un poco de salsa agridulce y coloca 3 langostinos en cada uno. Espolvorea los platos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.
