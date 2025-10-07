Para 4 personas
Salmón con patatas y champiñones, de Arguiñano: "En 3 minutos está listo"
El salmón con patatas y champiñones que ha elaborado Karlos Arguiñano es una receta sencilla pero poderosa desde el punto de vista nutricional
Este plato que ha elaborado Karlos Arguiñano es un combo de proteínas, grasas buenas y energía limpia, ideal para cuidar tu cuerpo sin dejar de disfrutar.
A la hora de preparar salmón a la plancha, el cocinero señala que es muy importante tener muy caliente la sartén o la plancha que vayamos a utilizar.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 supremas o lomos de salmón
- 1 diente de ajo
- 2 patatas
- 300 g de champiñones
- 1 cebolla
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Salpimienta las supremas de salmón por los 2 lados. Pela el diente de ajo, trocéalo, ponlo en un mortero y májalo bien. Agrega 2 cucharadas de aceite, mezcla bien y con ayuda de un pincel unta los trozos de salmón.
Deja que reposen mientras preparas los champiñones y las patatas.
Calienta abundante aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas en dados e introdúcelas en la sartén. Fríelas hasta que se hagan por fuera y se doren por dentro. Retíralas, escúrrelas bien y resérvalas.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela la cebolla, córtala en juliana fina, introdúcela en la sartén y rehógala a fuego medio durante 5-6 minutos.
Enjuaga los champiñones, lamínalos y añádelos a la sartén. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 8 minutos aproximadamente. Incorpora las patatas y un poco de perejil picado, y saltea todo bien.
Calienta una plancha sin aceite. Extiende las supremas de salmón y cocínalas durante 1-2 minutos por cada lado.
Sirve en cada plato un trozo de salmón y una porción de champiñones con patatas fritas. Decora los platos con unas hojas de perejil.
