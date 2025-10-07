Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Salmón con patatas y champiñones, de Arguiñano: "En 3 minutos está listo"

El salmón con patatas y champiñones que ha elaborado Karlos Arguiñano es una receta sencilla pero poderosa desde el punto de vista nutricional

Salmón con patatas y champiñones

Este plato que ha elaborado Karlos Arguiñano es un combo de proteínas, grasas buenas y energía limpia, ideal para cuidar tu cuerpo sin dejar de disfrutar.

A la hora de preparar salmón a la plancha, el cocinero señala que es muy importante tener muy caliente la sartén o la plancha que vayamos a utilizar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 supremas o lomos de salmón
  • 1 diente de ajo
  • 2 patatas
  • 300 g de champiñones
  • 1 cebolla
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Salpimienta las supremas de salmón por los 2 lados. Pela el diente de ajo, trocéalo, ponlo en un mortero y májalo bien. Agrega 2 cucharadas de aceite, mezcla bien y con ayuda de un pincel unta los trozos de salmón.

Deja que reposen mientras preparas los champiñones y las patatas.

Calienta abundante aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas en dados e introdúcelas en la sartén. Fríelas hasta que se hagan por fuera y se doren por dentro. Retíralas, escúrrelas bien y resérvalas.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela la cebolla, córtala en juliana fina, introdúcela en la sartén y rehógala a fuego medio durante 5-6 minutos.

Enjuaga los champiñones, lamínalos y añádelos a la sartén. Sazona y cocina las hortalizas a fuego medio durante 8 minutos aproximadamente. Incorpora las patatas y un poco de perejil picado, y saltea todo bien.

Calienta una plancha sin aceite. Extiende las supremas de salmón y cocínalas durante 1-2 minutos por cada lado.

Sirve en cada plato un trozo de salmón y una porción de champiñones con patatas fritas. Decora los platos con unas hojas de perejil.

