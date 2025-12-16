Los Bizum, bajo la lupa: un experto aclara si Hacienda gravará los envíos de dinero superiores a 50€ en 2026

Con la llegada de los envíos inmediatos de pequeñas cantidades de dinero, arreglar cuentas entre amigos, familiares o conocidos se volvía más fácil. El amigo tacaño lo era algo menos dada la inmediatez con la que estas herramientas permitían devolver lo adelantado. Bizum también terminó en muchos casos con los regalos de sobres con metálico en su interior. Esto podría cambiar de nuevo debido a una de las novedades que ha planeado Hacienda para 2026.

La agencia tributaria pondrá el foco en envíos de dinero recurrentes a partir de los 50 euros, podrá revisarlos y de considerarlos donaciones, aplicarle el respectivo impuesto.

Todos los titulares que ha generado esta información han generado alarma a muchos. Ismael García, periodista especializado en economía, daba las claves de esta nueva medida y resolvía las dudas.

¿Fiscalizar como donación un Bizum de 50€?

"50 euros, como si son 5.000, dependerá de la situación"

"No hay una cifra mágica que despierte 'la curiosidad' de Hacienda", explicaba en primer lugar el experto que relacionaba la investigación de las autoridades fiscales con una situación ilógica de las finanzas de cada uno: "Hay un contexto que va a animar a Hacienda a investigar si hay un posible fraude fiscal".

La siguiente explicación tranquilizaba a muchos que habían valorado positivamente la flexibilidad mostrada en los últimos tiempos por aquel amigo 'agarrado': "Hacienda no va a poner el foco en la vida familiar, ni en la vida social. (…) No va a pasar nada por compartir gastos, ni de ocio, ni de electricidad".

La cuestión a tener en cuenta es que la Agencia Tributaria, aseguraba el experto, "va a recibir más información y más frecuentemente sobre unas actividades que nosotros hagamos". La responsabilidad de declararlo si procede, aclaraba García, como ahora, recae sobre el cobrador.

