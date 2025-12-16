VIDEO: Peleas, empujones y gritos durante un Pleno en Congreso de México

Fuerte tensión durante un Pleno en el Congreso de Ciudad de México. Los legisladores han terminado a empujones, gritándose e incluso tirándose del pelo. La disputa estalló durante la discusión de una propuesta para eliminar la agencia de transparencia de la ciudad.

Finalmente, la sesión plenaria que se estaba celebrando tuvo que suspenderse por la pelea. Además, una diputada tuvo que ser atendida por el personal sanitario.

