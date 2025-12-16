Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis de Gobierno

Carmen Morodo advierte conspiraciones y "graves luchas internas" en el Gobierno: "Todo el castillo se está derrumbando"

El balance del presidente del Gobierno del presente curso político ha dejado numerosos titulares. El análisis del lenguaje verbal y no verbal de Pedro Sánchez, de Carmen Morodo, ve al líder del PSOE "fuera de la realidad".

Carmen Morodo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La periodista y directora adjunta del periódico 'La Razón', Carmen Morodo, ha manifestado sus dudas sobre si Pedro Sánchez está realmente fuera de la realidad o quiere trasladar esa imagen a la opinión pública, a raíz de su discurso a la hora de hacer balance de la acción del Gobierno en 2025.

Conspiraciones internas

Según informaciones del periódico los movimientos dentro del equipo de Gobierno han adquirido un tono que Carmen definía como "graves luchas internas" que se extienden desde Ferraz hasta Moncloa, incluido el Consejo de Ministros.

"Son conscientes que la situación no da para más", afirmaba sobre los responsables de los distintos Ministerios, y sorprendía al dar los nombres de Óscar López, Óscar Puente, o Félix Bolaños: "Están moviéndose porque saben que hay que recolocarse".

Continuaba advirtiendo la periodista que esta corriente inquieta estaría calando en el PSOE y se extendería a líderes territoriales del partido. La situación con sus socios de Gobierno no sería precisamente mejor.

Las distintas caras del balance

Carmen Morodo pasaba a analizar el lenguaje no verbal del presidente, en sus ataques a la oposición, sus 'no sabía nada' y su aparente estado de ánimo, que no pasaría por su mejor momento, pese a trasladar su intención de agotar la legislatura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Pilar Rodríguez Losantos.

Pilar Rodríguez Losantos: "En el PSOE roban a manos llenas no sólo Ábalos y Cerdán, la UCO ha entrado en 3 ministerios"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Carmen Morodo

Carmen Morodo advierte conspiraciones y "graves luchas internas" en el Gobierno: "Todo el castillo se está derrumbando"

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex

Pilar Rodríguez Losantos.

Pilar Rodríguez Losantos: "En el PSOE roban a manos llenas no sólo Ábalos y Cerdán, la UCO ha entrado en 3 ministerios"

Abraham Mateo en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Abraham Mateo llenará de ritmo la noche en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero
Estelar

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron
Impresionante

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

El equipo de ciencia ha demostrado cómo se pueden sincronizar una decena de metrónomos por arte de magia.

Malú confiesa cómo supero sus miedos como artista: "Por primera vez en mi vida creo en mí"
En El Hormiguero

Malú confiesa cómo supero sus miedos como artista: "Por primera vez en mi vida creo en mí"

La artista ha charlado con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos en una noche de emociones fuertes.

"No sé mentir": Pablo Motos pone a prueba la capacidad de engaño de Malú

"No sé mentir": Pablo Motos pone a prueba la capacidad de engaño de Malú

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

Manu se queda rozando la remontada en El Rosco: una mala elección le destina a la Silla Azul

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”

El mensaje velado de Andy Morales en Pasapalabra al hablar de su nueva etapa: “Nadie da ningún problema”

Publicidad