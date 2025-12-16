Carmen Morodo advierte conspiraciones y "graves luchas internas" en el Gobierno: "Todo el castillo se está derrumbando"

La periodista y directora adjunta del periódico 'La Razón', Carmen Morodo, ha manifestado sus dudas sobre si Pedro Sánchez está realmente fuera de la realidad o quiere trasladar esa imagen a la opinión pública, a raíz de su discurso a la hora de hacer balance de la acción del Gobierno en 2025.

Conspiraciones internas

Según informaciones del periódico los movimientos dentro del equipo de Gobierno han adquirido un tono que Carmen definía como "graves luchas internas" que se extienden desde Ferraz hasta Moncloa, incluido el Consejo de Ministros.

"Son conscientes que la situación no da para más", afirmaba sobre los responsables de los distintos Ministerios, y sorprendía al dar los nombres de Óscar López, Óscar Puente, o Félix Bolaños: "Están moviéndose porque saben que hay que recolocarse".

Continuaba advirtiendo la periodista que esta corriente inquieta estaría calando en el PSOE y se extendería a líderes territoriales del partido. La situación con sus socios de Gobierno no sería precisamente mejor.

Las distintas caras del balance

Carmen Morodo pasaba a analizar el lenguaje no verbal del presidente, en sus ataques a la oposición, sus 'no sabía nada' y su aparente estado de ánimo, que no pasaría por su mejor momento, pese a trasladar su intención de agotar la legislatura.

