Çağla sigue a Harun y encuentra a Uras en casa de Maral: esta noche todo se enreda en Renacer

Çağla llega a casa de Maral sin avisar. Está tensa y necesita respuestas. Cree que Harun y Maral tienen una relación y no está dispuesta a mirar hacia otro lado si eso afecta a Bahar, Seren y al resto de la familia. Por eso les planta cara y exige explicaciones.

Harun se queda en shock al verla allí y le pregunta si la ha estado siguiendo. Ella no lo niega. Solo quiere saber la verdad. Él intenta explicarse y asegura que no hay nada entre ellos, que ha ido a ver a Maral para hablar de lo ocurrido en comisaría y de la presión que está viviendo.

Pero la situación se enreda aún más cuando ve a Uras en la casa. Las explicaciones se cruzan, los reproches salen a la luz y nadie parece decir toda la verdad.

Harun insiste en que no hay ninguna relación y Maral lo confirma, pero Çağla no termina de creérselo. Para ella, demasiadas cosas no encajan y siente que alguien está jugando con ella.

