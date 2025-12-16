Antena3
Çağla sigue a Harun y encuentra a Uras en casa de Maral: esta noche todo se enreda en Renacer

Esta noche en Renacer, Çağla sigue a Harun hasta casa de Maral convencida de que entre ellos hay algo más. Lo que descubre allí no es lo que esperaba, pero complica todavía más una situación ya al límite.

Çağla llega a casa de Maral sin avisar. Está tensa y necesita respuestas. Cree que Harun y Maral tienen una relación y no está dispuesta a mirar hacia otro lado si eso afecta a Bahar, Seren y al resto de la familia. Por eso les planta cara y exige explicaciones.

Harun se queda en shock al verla allí y le pregunta si la ha estado siguiendo. Ella no lo niega. Solo quiere saber la verdad. Él intenta explicarse y asegura que no hay nada entre ellos, que ha ido a ver a Maral para hablar de lo ocurrido en comisaría y de la presión que está viviendo.

Pero la situación se enreda aún más cuando ve a Uras en la casa. Las explicaciones se cruzan, los reproches salen a la luz y nadie parece decir toda la verdad.

Harun insiste en que no hay ninguna relación y Maral lo confirma, pero Çağla no termina de creérselo. Para ella, demasiadas cosas no encajan y siente que alguien está jugando con ella.

Esta noche en Renacer, la verdad empieza a abrirse paso, aunque no de la forma que nadie espera. A las 22:50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

