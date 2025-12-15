Pincho de cojonudo y cojonuda, de Karlos Arguiñano: "A veces, menos es más"

A la hora de servir los cojonudos y las cojonudas es importante que estén recién hechos para que el embutido y los huevos estén calientes.

Ingredientes, para 4 personas

½ barra de pan

1 trozo de chorizo (75 g)

½ morcilla de Burgos

1 alegría riojana

8 huevos de codorniz

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Cojonudo y Cojonuda | antena3.com

Elaboración

Cortar 8 rebanadas de 1,5 cm de grosor, extiéndelas sobre una bandeja de horno, introdúcelas en el horno y tuéstalas un poco.

Cortar 8 rebanadas de 1,5 cm de grosor, extiéndelas sobre una bandeja de horno | antena3.com

Corta 4 rodajas de chorizo y 4 de morcilla, y retírales la piel. Calienta una plancha con 1 cucharada de aceite, extiende las rodajas de chorizo y de morcilla, y cocínalas a fuego fuerte durante 45 segundos por cada lado.

Casca los huevos, colócalos en la plancha y cocínalos procurando que la yema quede líquida. Sazónalos.

Casca los huevos, colócalos en la plancha y cocínalos | antena3.com

Extiende 2 rebanadas de pan en un plato. Pon 1 rodaja de morcilla sobre una y 1 rodaja de chorizo sobre la otra. Sirve al lado los huevos de codorniz y encima una tira de alegría riojana. Monta otros 3 platos de la misma manera. Decóralos con unas hojas de perejil.