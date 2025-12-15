Para 4 personas
Pincho de cojonudo y cojonuda, de Karlos Arguiñano: "A veces, menos es más"
Karlos Arguiñano ha elaborado uno de los pinchos más fáciles y rápidos de preparar: cojonudo y cojonuda. Con chorizo y morcilla de Burgos, el cocinero ha conseguido un entrante o aperitivo perfecto para cualquier menú que propongas.
A la hora de servir los cojonudos y las cojonudas es importante que estén recién hechos para que el embutido y los huevos estén calientes.
Ingredientes, para 4 personas
- ½ barra de pan
- 1 trozo de chorizo (75 g)
- ½ morcilla de Burgos
- 1 alegría riojana
- 8 huevos de codorniz
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Cortar 8 rebanadas de 1,5 cm de grosor, extiéndelas sobre una bandeja de horno, introdúcelas en el horno y tuéstalas un poco.
Corta 4 rodajas de chorizo y 4 de morcilla, y retírales la piel. Calienta una plancha con 1 cucharada de aceite, extiende las rodajas de chorizo y de morcilla, y cocínalas a fuego fuerte durante 45 segundos por cada lado.
Casca los huevos, colócalos en la plancha y cocínalos procurando que la yema quede líquida. Sazónalos.
Extiende 2 rebanadas de pan en un plato. Pon 1 rodaja de morcilla sobre una y 1 rodaja de chorizo sobre la otra. Sirve al lado los huevos de codorniz y encima una tira de alegría riojana. Monta otros 3 platos de la misma manera. Decóralos con unas hojas de perejil.
