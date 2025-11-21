Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente, ideal para Navidad

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de vieiras a la gallega, un plato festivo que a partir de ahora podrás preparar cualquier día en casa y disfrutar como te mereces.

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente ideal para Navidad

Si pensáis preparar este plato para navidad, os animo a comprar las vieiras cuanto antes, limpiarlas bien y congelarlas en film de cocina o envasadas al vacío.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 vieiras
  • 2 cebolletas
  • 100 g de jamón serrano
  • 100 ml de vino blanco
  • 100 g de canónigos
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada vinagre
  • Sal
  • 20 hebras de azafrán
  • Perejil
Elaboración

Abre las vieras, sácalas de sus conchas, retírales las membranas que las envuelven y quédate con los callos y los corales. Reserva también las conchas hondas.

Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en daditos, introdúcelas en la sartén, sazónalas y rehógalas a fuego suave durante 10-12 minutos.

Corta el jamón en daditos, agrégalo a la sartén y mezcla bien. Agrega el vino y las hebras de azafrán y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol.

Coloca las conchas hondas en la bandeja de horno. Corta los callos 4 trozos y ponlo sobre las conchas. Agrega un coral a cada una e introdúcelas en el horno (precalentado) a 200º durante 3 minutos.

Retíralas y cúbrelas con la mezcla de cebolleta y jamón.

Mezcla el pan rallado con una cucharadita de perejil picado y espolvorea las vieras. Introdúcelas de nuevo en el horno y gratínalas brevemente.

Limpia los canónigos y alíñalos con sal, vinagre y aceite.

Sirve 2 vieras por ración y acompáñalas con los canónigos.

