Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente, ideal para Navidad

Si pensáis preparar este plato para navidad, os animo a comprar las vieiras cuanto antes, limpiarlas bien y congelarlas en film de cocina o envasadas al vacío.

Ingredientes, para 4 personas

8 vieiras

2 cebolletas

100 g de jamón serrano

100 ml de vino blanco

100 g de canónigos

2 cucharadas de pan rallado

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada vinagre

Sal

20 hebras de azafrán

Perejil

Elaboración

Abre las vieras, sácalas de sus conchas, retírales las membranas que las envuelven y quédate con los callos y los corales. Reserva también las conchas hondas.

Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en daditos, introdúcelas en la sartén, sazónalas y rehógalas a fuego suave durante 10-12 minutos.

Corta el jamón en daditos, agrégalo a la sartén y mezcla bien. Agrega el vino y las hebras de azafrán y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol.

Coloca las conchas hondas en la bandeja de horno. Corta los callos 4 trozos y ponlo sobre las conchas. Agrega un coral a cada una e introdúcelas en el horno (precalentado) a 200º durante 3 minutos.

Retíralas y cúbrelas con la mezcla de cebolleta y jamón.

Mezcla el pan rallado con una cucharadita de perejil picado y espolvorea las vieras. Introdúcelas de nuevo en el horno y gratínalas brevemente.

Limpia los canónigos y alíñalos con sal, vinagre y aceite.

Sirve 2 vieras por ración y acompáñalas con los canónigos.