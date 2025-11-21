Para 4 personas
Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente, ideal para Navidad
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de vieiras a la gallega, un plato festivo que a partir de ahora podrás preparar cualquier día en casa y disfrutar como te mereces.
Publicidad
Si pensáis preparar este plato para navidad, os animo a comprar las vieiras cuanto antes, limpiarlas bien y congelarlas en film de cocina o envasadas al vacío.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 vieiras
- 2 cebolletas
- 100 g de jamón serrano
- 100 ml de vino blanco
- 100 g de canónigos
- 2 cucharadas de pan rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada vinagre
- Sal
- 20 hebras de azafrán
- Perejil
Elaboración
Abre las vieras, sácalas de sus conchas, retírales las membranas que las envuelven y quédate con los callos y los corales. Reserva también las conchas hondas.
Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en daditos, introdúcelas en la sartén, sazónalas y rehógalas a fuego suave durante 10-12 minutos.
Corta el jamón en daditos, agrégalo a la sartén y mezcla bien. Agrega el vino y las hebras de azafrán y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol.
Coloca las conchas hondas en la bandeja de horno. Corta los callos 4 trozos y ponlo sobre las conchas. Agrega un coral a cada una e introdúcelas en el horno (precalentado) a 200º durante 3 minutos.
Retíralas y cúbrelas con la mezcla de cebolleta y jamón.
Mezcla el pan rallado con una cucharadita de perejil picado y espolvorea las vieras. Introdúcelas de nuevo en el horno y gratínalas brevemente.
Limpia los canónigos y alíñalos con sal, vinagre y aceite.
Sirve 2 vieras por ración y acompáñalas con los canónigos.
Publicidad