Para 4 personas

Arguiñano: receta de filetes de rodaballo con verduras, un plato equilibrado, ligero y muy saludable

Esta receta de rodaballo con verduras que ha elaborado Karlos Arguiñano es perfecta si quieres mantener tu energía durante el día sin sentir pesadez, cuidar tu corazón y mejorar la salud digestiva.

Cuando combinas pescado blanco con una buena variedad de verduras, consigues un plato equilibrado, ligero y lleno de beneficios.

El rodaballo con verduras es perfecto si quieres mantener tu energía durante el día sin sentir pesadez, cuidar tu corazón y mejorar la salud digestiva.

Lo mejor: gracias a la acuicultura, puedes conseguir rodaballo durante todo el año. Y además es fácil de hacer y queda riquísimo con un chorrito de aceite de oliva y unas hierbas aromáticas. ¡Una forma deliciosa de mimar a tu cuerpo!

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 filetes de rodaballo
  • 2 cebollas
  • 250 g de setas de cultivo (shitake)
  • 1 calabacín
  • 1 lima
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Filetes de rodaballo con verduras
Ingredientes Filetes de rodaballo con verduras

Elaboración

Salpimienta los filetes de rodaballo, riégalos con el zumo de lima y déjalos marinando mientras preparas las verduras (20 minutos).

Salpimienta los filetes de rodaballo, riégalos con el zumo de lima
Salpimienta los filetes de rodaballo, riégalos con el zumo de lima

Es perfecto si quieres mantener tu energía durante el día sin sentir pesadez

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en juliana fina, introdúcelas en la tartera, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 6-8 minutos.

Corta las setas en tiras, agrégalas y cocínalas a fuego medio durante 5 minutos. Corta el calabacín en cuartos de luna finos e incorpóralos a la tartera.

Corta el calabacín en cuartos de luna finos e incorpóralos a la tartera
Corta el calabacín en cuartos de luna finos e incorpóralos a la tartera

Cocina todo a fuego medio-alto durante 5-6 minutos más.

Pasa las verduras a una bandeja de horno. Coloca los filetes de rodaballo encima (dejando la piel en contacto con las verduras) y hornéalos a 230º durante 8-10 minutos.

Coloca los filetes de rodaballo encima
Coloca los filetes de rodaballo encima

Sirve el pescado con las verduras en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.

