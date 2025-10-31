Para 4 personas
Arguiñano: receta de filetes de rodaballo con verduras, un plato equilibrado, ligero y muy saludable
Esta receta de rodaballo con verduras que ha elaborado Karlos Arguiñano es perfecta si quieres mantener tu energía durante el día sin sentir pesadez, cuidar tu corazón y mejorar la salud digestiva.
Cuando combinas pescado blanco con una buena variedad de verduras, consigues un plato equilibrado, ligero y lleno de beneficios.
Lo mejor: gracias a la acuicultura, puedes conseguir rodaballo durante todo el año. Y además es fácil de hacer y queda riquísimo con un chorrito de aceite de oliva y unas hierbas aromáticas. ¡Una forma deliciosa de mimar a tu cuerpo!
Ingredientes, para 4 personas
- 4 filetes de rodaballo
- 2 cebollas
- 250 g de setas de cultivo (shitake)
- 1 calabacín
- 1 lima
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Salpimienta los filetes de rodaballo, riégalos con el zumo de lima y déjalos marinando mientras preparas las verduras (20 minutos).
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en juliana fina, introdúcelas en la tartera, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 6-8 minutos.
Corta las setas en tiras, agrégalas y cocínalas a fuego medio durante 5 minutos. Corta el calabacín en cuartos de luna finos e incorpóralos a la tartera.
Cocina todo a fuego medio-alto durante 5-6 minutos más.
Pasa las verduras a una bandeja de horno. Coloca los filetes de rodaballo encima (dejando la piel en contacto con las verduras) y hornéalos a 230º durante 8-10 minutos.
Sirve el pescado con las verduras en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.
