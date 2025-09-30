Cuida el corazón y la piel con la receta de brochetas de salmón, melón y langostinos, una combinación original y fresca de Arguiñano

El salmón es uno de los pescados más completos que puedes elegir, porque está lleno de omega-3, esas grasas buenas que cuidan tu corazón, ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo y favorecen la concentración y la memoria.

Y si además lo combinas con fruta como el melón y marisco como los langostinos, el resultado además de rico en sabor, es rico en beneficios naturales.

Ingredientes, para 4 personas

500 g de salmón

16 langostinos pelados

2 rodajas de melón

2 pimientos rojos morrones (de los pequeños)

2 pimientos verdes morrones (de los pequeños)

2 pimientos amarillos morrones (de los pequeños)

1 diente de ajo

Zumo de medio limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Calienta una sartén con 4 cucharadas de aceite. Pela los pimientos, córtalos en tiras e introdúcelos en la sartén. Sazona y cocínalos a fuego suave durante 20-25 minutos.

Pela el diente de ajo, májalo bien y ponlo en un bol. Agrega el zumo de limón y 4-6 cucharadas de aceite. Bate los ingredientes hasta que queden bien integrados.

Pela las rodajas de melón y córtalas en dados grandes. Corta el pescado en 8 dados grandes.

Inserta en cada palito de brocheta, 1 langostino, 1 dado de melón, 1 dado de pescado, otro dado de melón y otro langostino, hasta que consigas 8 brochetas. Salpimienta las brochetas y extiéndelas sobre una bandeja de horno.

Úntalas con el majado de ajo, limón y aceite, y hornéalas a 220º-230º durante 8 minutos.

Sirve 2 brochetas en cada plato y acompáñalas con la piperrada. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

La piel de los pimientos morrones puede ser correosa por lo os recomiendo pelarlos. De esta manera además de mejorar su textura y facilitaremos su digestión.