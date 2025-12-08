Triunfa esta Navidad con los 10 postres más fáciles de Arguiñano: rápidos, sencillos y baratos

Todas las semanas vemos a Karlos Arguiñano preparar al menos un postre exprés. El cocinero demuestra lo fácil y sencillo que resulta ser un gran anfitrión.

Esta Navidad te puedes lucir en la cocina tanto con sus menús como con cada una de las recetas que hagas siguiendo los pasos de Arguiñano, porque si algo tiene claro el cocinero es que "te va a salir seguro".

Aquí te proponemos 10 recetas de sus postres exprés que, por su sencillez, puedes aprovechar para compartir un rato con los más pequeños mientras las elaboras. Después solo os quedará disfrutar de un bocado maravilloso.

Canutillos fritos con crema y pistachos

Esta receta siciliana de canutillos fritos con crema y pistachos es un bocado delicioso que puedes elaborar fácilmente en casa. Si a la hora de freír los canutillos, el aceite no los cubre, es mejor introducirlos en la sartén dejando la parte de la junta en contacto con la sartén.

Buñuelos de viento con natillas

Karlos Arguiñano apenas ha tardado unos pocos minutos en preparar la masa de los buñuelos de viento. Después tendrás que dejarla reposar, pero cuando los tengas listos no olvidarás ese toque de limón que llevan. Además, los puedes acompañar también con unas natillas caseras.

Guirlache de sésamo y pistachos

En solo 4 minutos tendrás listo este postre rápido y fácil de preparar de guirlache de sésamo y pistachos, que también sirve "para acompañar el café o una copita de vino dulce".

Merengue casero de fresa

Con tan solo tres ingredientes se prepara esta receta de merengue casero de fresa tan fácil y rico. Arguiñano lo ha preparado en un abrir y cerrar de ojos. ¡Prueba tú mismo y disfruta de este postre tan sensacional!

Bocados de tiramisú

Una receta tan fácil, que pueden elaborar hasta los más pequeños de la casa. Karlos Arguiñano apenas ha tardado unos minutos en hacer la receta completa de bocados de tiramisú.

Coulant de chocolate casero

Karlos Arguiñano ha desvelado paso a paso cómo hacer este coulant de chocolate casero para tenerlo listo en solo 6 minutos. Y si quieres dar el toque de honor, añade unas bolas de helado para acompañar el coulant. El contraste de sabores y temperatura te encantará.

Tejas de naranja

Si estas buscando un postre fácil y que pueda sorprender a tus invitados, la receta de tejas de naranja de Arguiñano es perfecta. Y si prefieres otro sabor, tienes que probar las tejas de almendra con aroma de naranja.

Trufas de dulce de leche y galleta

Un postre delicioso, facilísimo y listo en un abrir y cerrar de ojos, que puedes preparar junto a los más pequeños de la casa. Bien podría ser uno de esos postres de última hora por su rapidez en la elaboración.

Lazos de hojaldre y manzana

Un postre casero, fácil y sencillo que "dejará a todos con la boca abierta", como asegura el propio Karlos Arguiñano. El cocinero añade mermelada de albaricoque, pero también puedes probar y utilizar cualquiera que sea de tu agrado.

Hojaldres de almendra con crema

Ya verás lo fácil que es preparar estos hojaldres de almendra con crema. Y además, también puedes hacerlos con chocolate o cualquier otro relleno.