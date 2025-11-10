Karlos Arguiñano elabora buñuelos de pulpo con salsa brava, un picoteo muy sabroso

Las patas de pulpo se encuentran ya cocidas en la sección de congelados o refrigerados del supermercado y pueden dar mucho juego sin apenas esfuerzo, tanto en recetas de diario como para ocasiones especiales.

Ingredientes, para 4 personas

3 patas de pulpo cocidas

½ l de agua

Aceite de oliva virgen extra

3 huevos

150 g de harina (tamizada)

Sal

Perejil

Para la salsa brava:

1 huevo

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de mostaza de Dijon

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharadita de miel

½ cucharadita de comino en polvo

½ cucharadita de ajo en polvo

100 ml de aceite de girasol

Sal

Elaboración

Para la masa de los buñuelos, pon el agua a calentar en una cazuela grande. Añade 125 ml de aceite y una pizca de sal y calienta la mezcla hasta que empiece a hervir. Agrega la harina tamizada, aparta la cazuela del fuego y remueve los ingredientes hasta que se integren. Pasa la mezcla a un bol grande y deja que se temple durante un par de minutos.

Agrega los huevos de uno en uno sin dejar de batir.

Corta el pulpo finamente, introdúcelo en la masa y mezcla bien. Con ayuda de 2 cucharas, coge pequeñas porciones de masa, introdúcelas en la cazuela y fríelas hasta que se doren.

Retira los buñuelos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el zumo de limón, el aceite de girasol, una pizca de sal, el pimentón (dulce y picante), el comino, el ajo en polvo, la mostaza y la miel.

Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una buena salsa brava.

Reparte los buñuelos en 4 platos, salséalos y decóralos con unas hojas de perejil.