Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora buñuelos de pulpo con salsa brava, un picoteo muy sabroso

Los buñuelos de pulpo con salsa brava que ha elaborado Karlos Arguiñano no solo son un manjar para el paladar, también aportan beneficios interesantes para la salud.

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Publicidad

Las patas de pulpo se encuentran ya cocidas en la sección de congelados o refrigerados del supermercado y pueden dar mucho juego sin apenas esfuerzo, tanto en recetas de diario como para ocasiones especiales.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 patas de pulpo cocidas
  • ½ l de agua
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 3 huevos
  • 150 g de harina (tamizada)
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Buñuelos de pulpo con salsa brava
Ingredientes Buñuelos de pulpo con salsa brava | antena3.com

Para la salsa brava:

  • 1 huevo
  • 1 cucharada de zumo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • 1 cucharadita de miel
  • ½ cucharadita de comino en polvo
  • ½ cucharadita de ajo en polvo
  • 100 ml de aceite de girasol
  • Sal
Ingredientes para la salsa brava
Ingredientes para la salsa brava | antena3.com

Elaboración

Para la masa de los buñuelos, pon el agua a calentar en una cazuela grande. Añade 125 ml de aceite y una pizca de sal y calienta la mezcla hasta que empiece a hervir. Agrega la harina tamizada, aparta la cazuela del fuego y remueve los ingredientes hasta que se integren. Pasa la mezcla a un bol grande y deja que se temple durante un par de minutos.

Agrega los huevos de uno en uno sin dejar de batir.

Agrega los huevos de uno en uno sin dejar de batir.
Agrega los huevos de uno en uno sin dejar de batir. | antena3.com

Corta el pulpo finamente, introdúcelo en la masa y mezcla bien. Con ayuda de 2 cucharas, coge pequeñas porciones de masa, introdúcelas en la cazuela y fríelas hasta que se doren.

Con ayuda de 2 cucharas, coge pequeñas porciones de masa, introdúcelas en la cazuela
Con ayuda de 2 cucharas, coge pequeñas porciones de masa, introdúcelas en la cazuela | antena3.com

Retira los buñuelos y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina.

Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor. Añade el zumo de limón, el aceite de girasol, una pizca de sal, el pimentón (dulce y picante), el comino, el ajo en polvo, la mostaza y la miel.

Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor
Casca el huevo y ponlo en un vaso batidor | antena3.com

Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una buena salsa brava.

Reparte los buñuelos en 4 platos, salséalos y decóralos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Miguel Ángel Silva, GKS, kale borroka

"¡Que te pires de aquí, payaso!": Localizamos al GKS uno de los violentos grupos tras los últimos altercados en el País Vasco y Navarra

¡Increíble! María gana casi 10.000 euros en La ruleta de la suerte

¡Increíble! María gana casi 10.000 euros en La ruleta de la suerte

Pastora Soler

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la entrevista más personal de Pastora Soler

María consigue el Bote con una sola tirada en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 10 DE NOVIEMBRE

María consigue el Bote con una sola tirada en La ruleta de la suerte

Nueva canción de Andy, sin Lucas
Andy y Lucas

La primera canción de Andy en solitario, ¿un desahogo contra Lucas?: "Tres minutos treinta y cinco segundos de dardos"

¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante
MEJORES MOMENTOS | 10 DE NOVIEMBRE

¡Qué pena! Cristofer pierde 5.150 euros por una consonante

María ha hecho un gran marcador debido a la desgracia del concursante del atril rojo.

La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche
Para 4 personas

La receta para sentirte ligero y con energía, de Joseba Arguiñano: garbanzos con setas en escabeche

Los garbanzos con setas en escabeche que ha elaborado Joseba Arguiñano es de esas recetas que reconfortan y nutren al mismo tiempo, ideal si quieres algo sabroso pero que también le haga bien a tu salud.

Stéphan Bern, periodista francés sobre el emérito

El periodista que ha entrevistado al rey Juan Carlos I: "Busca que los españoles le entiendan y su familia le perdone"

Buñuelos de pulpo con salsa brava

Karlos Arguiñano elabora buñuelos de pulpo con salsa brava, un picoteo muy sabroso

Francisco Camps

¿Será candidato en las próximas elecciones?: Francisco Camps, sobre la situación en Valencia tras la dimisión de Mazón

Publicidad