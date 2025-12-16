Se cumplen 11 años del primer vestido que Cristina Pedroche llevó en las Campanadas y con el que empezó todo

Las Campanadas de Atresmedia son mucho más que una cuenta atrás frente al televisor. Desde hace más de una década, se han convertido en un auténtico evento de moda, capaz de marcar conversación durante semanas.

Y si hay un nombre inseparable de ese fenómeno, ese es el de Cristina Pedroche. Cada 31 de diciembre, millones de espectadores esperan algo más que las doce uvas: esperan el estilismo con el que la presentadora despedirá el año.

Una expectación que no surgió por casualidad, sino que tiene una fecha concreta de origen. Fue en 2014 cuando Pedroche apareció con un vestido que rompió moldes, titulares y esquemas, dando inicio a una tradición que hoy ya forma parte de la cultura popular.

Once años después, aquel primer look sigue siendo recordado como el punto de partida de una nueva manera de entender las campanadas: como un evento donde la moda no acompaña, sino que protagoniza.

Cristina Pedroche | Gtres

El vestido que lo cambió todo

El diseño que marcó un antes y un después llevaba la firma de Charo Ruiz, referente indiscutible del encaje ibicenco. Se trataba del vestido Medusa, una pieza negra, larga y con transparencias que combinaba sensualidad y artesanía en su justa medida.

Aquella elección no pasó desapercibida: el vestido generó debate, críticas, aplausos y, sobre todo, conversación. La moda se coló en el último minuto del año y lo hizo para quedarse. Desde entonces, cada estilismo de Pedroche se analiza al detalle, convirtiendo sus campanadas en uno de los momentos más comentados del año.

Charo Ruiz: de Ibiza al mundo

La apuesta por Charo Ruiz no fue casual. La firma ibicenca ya contaba entonces con una sólida reputación gracias a su dominio del encaje artesanal y su estética mediterránea. El mismo vestido que llevó Pedroche en 2014 lo lució meses antes la modelo Malena Costa, confirmando su estatus de pieza icónica.

Malena Costa con el vestido Medusa de Charo Ruiz | Gtres

Con los años y gracias a la colaboración de la noche de las campanadas, la marca amplió su alcance internacional sin llegar a perder su esencia, con piezas como caftanes, vestidos y faldas que evocan el verano eterno.

Y es que esta firma ha conquistado a figuras como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Nieves Álvarez o Georgina Rodríguez. Incluso la Reina Letizia ha apostado por sus diseños mediterráneos.

En el último año, Charo Ruiz ha dado un nuevo salto global: Beyoncé ha elegido la firma para momentos clave, demostrando que el encaje ibicenco puede brillar tanto en Ibiza como en las grandes alfombras rojas.

Más que moda

Desde aquel primer vestido, Cristina Pedroche ha entendido sus looks como algo más que una elección estética. Año tras año, sus estilismos han buscado sorprender, pero también comunicar. Uno de los ejemplos más recordados fue el diseño de 2022, con el que lanzó un mensaje en favor de los derechos humanos y de las personas refugiadas.

Esa capacidad de convertir la moda en discurso ha sido clave para mantener viva la expectación. Porque lo que comenzó como una elección arriesgada se ha transformado en un ritual colectivo: cambiar de canal, esperar el momento exacto, comentar, analizar y debatir sobre la apuesta de vestido de este año.

Once años después, las campanadas de Pedroche ya no se entienden sin hablar de moda ni sus diseños tan extravagantes. Esto ya se considera tradición televisiva.