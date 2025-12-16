Beret, el reflejo de las familias que pierden a un ser querido por una negligencia médica: "No consigo reponerme"

Por primera vez, el cantante Beret ha hablado de la causa de la muerte de su hermana. Este siempre habló de lo dolorosa que fue su marcha en 2022, aunque nunca del motivo, que hoy por fin conocemos.

El artista apunta a una negligencia médica, desvelando que los médicos se dejaron un objeto dentro de su cuerpo en una operación que a priori no tenía ninguna complicación. Este tuvo que enfrentarse al sufrimiento de sentir que se llevaron a su hermana antes de tiempo.

Su ejemplo es el de muchas familias que han perdido a un ser querido de manera repentina y por un error médico. Es el caso de Sigfrido, que perdió a su mujer hace poco más de un año porque no le hicieron a tiempo un electrocardiograma.

"Le dijeron que tenía bronquitis, pero lo que tenía era un taponamiento de la aorta que le estaba provocando microinfartos, ya tenía medio corazón muerto", nos cuenta, "no consigo reponerme". Un dolor que no solo se llevó la vida de su mujer, sino parte de la de Sigfrido.