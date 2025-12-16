Antena3
Beret, el reflejo de las familias que pierden a un ser querido por una negligencia médica: "No consigo reponerme"

El cantante Beret ha afirmado que su hermana falleció por una negligencia médica. Un duelo muy doloroso al que también se enfrentan otras familias, como la de Sigfrido.

Por primera vez, el cantante Beret ha hablado de la causa de la muerte de su hermana. Este siempre habló de lo dolorosa que fue su marcha en 2022, aunque nunca del motivo, que hoy por fin conocemos.

El artista apunta a una negligencia médica, desvelando que los médicos se dejaron un objeto dentro de su cuerpo en una operación que a priori no tenía ninguna complicación. Este tuvo que enfrentarse al sufrimiento de sentir que se llevaron a su hermana antes de tiempo.

Su ejemplo es el de muchas familias que han perdido a un ser querido de manera repentina y por un error médico. Es el caso de Sigfrido, que perdió a su mujer hace poco más de un año porque no le hicieron a tiempo un electrocardiograma.

"Le dijeron que tenía bronquitis, pero lo que tenía era un taponamiento de la aorta que le estaba provocando microinfartos, ya tenía medio corazón muerto", nos cuenta, "no consigo reponerme". Un dolor que no solo se llevó la vida de su mujer, sino parte de la de Sigfrido.

El marisco es uno de los alimentos más solicitados durante la Navidad, pero tal y como están los precios, es mejor tener en cuenta todas las recomendaciones de Karlos Arguiñano. El cocinero sabe cómo convertir una receta sencilla y asequible para el bolsillo en un plato festivo y espectacular. ¡No te pierdas este menú de pescado y marisco!

