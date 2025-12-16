Antena3
Así suena la Navidad de los talents en La Voz: villancicos, recuerdos... ¡y mucho sabor!

Los semifinalistas nos contaron cómo viven estas fiestas navideñas... ¡y hasta nos han cantado sus temas favoritos de estos días!

Talent de La Voz

Con la gran final a la vuelta de la esquina, los semifinalistas de La Voz se han puesto más navideños que nunca y nos han contado a qué suena su Navidad. Entre risas, recuerdos y mucha música, todos coincidían en algo: en estas fechas, suenan las canciones que les acompañan desde siempre. Y claro, no han podido evitar animarse a cantar algún que otro villancico frente a cámara.

Pero no solo suena: su Navidad también tiene sabor. Y cuando les preguntamos “¿A qué sabe tu Navidad?”, las respuestas no tardaron en llegar. Algunos recordaban las croquetas de sus abuelas, otros mencionaban los pestiños de su tierra o el chocolate con churros.

Los talents nos contaron cómo viven la navidad detrás de las cámaras... ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!

