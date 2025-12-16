La prensa americana apunta a un presunto romance entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Aquí la sitúan como su pareja"

Jeffrey Epstein fue un magnate financiero relacionado con el tráfico y abuso sexual de menores. Murió mientras en prisión antes de que pudiera celebrarse el juicio, en un proceso que salpicó a las altas esferas internacionales, entre ellos dirigentes políticos, grandes empresarios e, incluso, políticos como Donald Trump o Bill Clinton.

Varias mujeres han sido vinculadas a su entorno, entre ellas figura Ana Obregón, a quien el diario The New York Times atribuye una relación sentimental con Epstein a comienzos de la década de los 80, durante su estancia en Estados Unidos. Según este medio, la familia de Obregón habría recurrido en aquel entonces a los servicios financieros que ofrecía Epstein.

"La prensa aquí la sitúa como su pareja y también como parte de esta red para hacer contactos", señala el periodista Ronen Suarc. Según nos cuenta, Epstein ayudó a la familia de Ana Obregón a recuperar parte del dinero que perdió su padre tras la ruina de su empresa. ¿Qué relación tenía Ana Obregón con Jeffrey Epstein realmente?