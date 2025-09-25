La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar

Es importante preparar un buen fumé tal y como lo hace Karlos Arguiñano, porque le aportará un sabor inigualable a esta crema de marisco.

Toma nota de los ingredientes y prepárate para disfrutar de una crema suave y exquisita en cualquier ocasión.

Ingredientes, para 6 personas

3 puerros

2 zanahorias

1 cebolla

¼ de hinojo

150 ml de salsa de tomate

8 langostinos

18 almejas

75 ml de brandy

1 cabeza de rape

10 cm de pan de sopa (zopako)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

En su receta, Arguiñano rehoga las cáscaras y las cabezas de langostinos con puerro, hinojo y perejil, añade la cabeza de rape y 1 800 ml de agua, y cuece a fuego suave 20 minutos.

Mientras tanto, prepara un sofrito con cebolla, puerro, zanahoria y hinojo durante otros 20 minutos para aportar cuerpo.

Tras colar el caldo, mezcla ambas preparaciones y tritura hasta lograr textura cremosa. Incorpora las colas de langostino y almejas limpias, y añade un toque de brandy. Sirve caliente con perejil picado para intensificar el perfume del mar.