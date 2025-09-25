Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 6 personas

La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar

Karlos Arguiñano elabora una exquisita crema de marisco para seis personas usando langostinos, almejas, rape, verduras y brandy, cocinando cabezas y cáscaras para potenciar el sabor marino.

CremadeMarisco

Publicidad

Es importante preparar un buen fumé tal y como lo hace Karlos Arguiñano, porque le aportará un sabor inigualable a esta crema de marisco.

Toma nota de los ingredientes y prepárate para disfrutar de una crema suave y exquisita en cualquier ocasión.

Ingredientes, para 6 personas

  • 3 puerros
  • 2 zanahorias
  • 1 cebolla
  • ¼ de hinojo
  • 150 ml de salsa de tomate
  • 8 langostinos
  • 18 almejas
  • 75 ml de brandy
  • 1 cabeza de rape
  • 10 cm de pan de sopa (zopako)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Elaboración

En su receta, Arguiñano rehoga las cáscaras y las cabezas de langostinos con puerro, hinojo y perejil, añade la cabeza de rape y 1 800 ml de agua, y cuece a fuego suave 20 minutos.

Mientras tanto, prepara un sofrito con cebolla, puerro, zanahoria y hinojo durante otros 20 minutos para aportar cuerpo.

Tras colar el caldo, mezcla ambas preparaciones y tritura hasta lograr textura cremosa. Incorpora las colas de langostino y almejas limpias, y añade un toque de brandy. Sirve caliente con perejil picado para intensificar el perfume del mar.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Sartorius

El hermano de Javier Sartorius recuerda al joven que renunció a una vida acomodada por Dios: "Se enamoró de los pobres"

Crimen marqueses de Urquijo

El fugado del crimen de los marqueses de Urquijo señala al hijo de las víctimas: "Lo de Juan para mí está muy claro"

CremadeMarisco

La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar

Juan Ángel
Hablamos con él

Juan Ángel, víctima de la estafa de la mascota perdida: "Me pidieron dinero diciendo que lo encontraron en un mercadillo"

José Luis
Nos lo cuenta

Contrató a su amiga y traicionó su confianza: "Un detective descubrió que, en vez de teletrabajar, estaba de fiesta"

María Branyas
Lo vemos

El secreto de la longevidad que hizo que María Branyas viviera 117 años: "Era como si hubiera engañado al tiempo"

María Branyas, una mujer catalana, murió con 117 años y, hoy, gracias a ella y a la ciencia, un estudio ha descubierto qué hábitos pueden hacer que vivamos más años.

Mar Flores Vs. Terelu Campos
Lío de famosos

Susanna Giso desvela contra quién dirige su cabreo Mar Flores: "No es con su hijo ni con su nuera"

Mar Flores ha estallado contra Terelu Campos tras el posado del cumpleaños de la periodista. No es el únic frente de las guerras que libra Mar. Su lista de enemigos parece crecer: Terelu, Ana Obregón, Sofía Mazagatos, Nuria González, Cayetano Martínez de Irujo...

Loquillo

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de rock con la visita de Loquillo

Nicolás Redondo en Espejo Público.

Nicolás Redondo: "Hoy el PSOE no tiene alternativa posible", críticos socialistas preparan el postsanchismo en Madrid

Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

Jorge Fernández, obligado a poner orden entre dos de las concursantes: "¡Para atrás, todavía no ha dicho ni consonante!"

Publicidad