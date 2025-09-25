Para 6 personas
La crema de marisco de Arguiñano: suave, sofisticada y fácil de elaborar
Karlos Arguiñano elabora una exquisita crema de marisco para seis personas usando langostinos, almejas, rape, verduras y brandy, cocinando cabezas y cáscaras para potenciar el sabor marino.
Es importante preparar un buen fumé tal y como lo hace Karlos Arguiñano, porque le aportará un sabor inigualable a esta crema de marisco.
Toma nota de los ingredientes y prepárate para disfrutar de una crema suave y exquisita en cualquier ocasión.
Ingredientes, para 6 personas
- 3 puerros
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- ¼ de hinojo
- 150 ml de salsa de tomate
- 8 langostinos
- 18 almejas
- 75 ml de brandy
- 1 cabeza de rape
- 10 cm de pan de sopa (zopako)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
En su receta, Arguiñano rehoga las cáscaras y las cabezas de langostinos con puerro, hinojo y perejil, añade la cabeza de rape y 1 800 ml de agua, y cuece a fuego suave 20 minutos.
Mientras tanto, prepara un sofrito con cebolla, puerro, zanahoria y hinojo durante otros 20 minutos para aportar cuerpo.
Tras colar el caldo, mezcla ambas preparaciones y tritura hasta lograr textura cremosa. Incorpora las colas de langostino y almejas limpias, y añade un toque de brandy. Sirve caliente con perejil picado para intensificar el perfume del mar.
