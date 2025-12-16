Muere el exluchador de MMA Geronimo Dos Santos a los 45 años tras desaparecer mientras nadaba en un río

La comunidad deportiva brasileña y el municipio de Sao Gabriel da Cachoeira están de luto. Geronimo Dos Santos, exluchador de artes marciales mixtas (MMA) y subsecretario de Seguridad Pública de la localidad amazónica, murió a los 45 años tras desaparecer en las aguas del río Negro. Su cuerpo fue recuperado el lunes, después de dos días de una compleja operación de búsqueda.

Un baño en una zona peligrosa que acabó en tragedia

El suceso tuvo lugar el sábado 13 de diciembre. Dos Santos, conocido en el circuito de MMA como Mondragon, se lanzó al agua durante una visita al río acompañado de su pareja. Testigos explicaron que fue arrastrado por una fuerte corriente y no consiguió alcanzar la orilla.

La búsqueda comenzó de inmediato, encabezada por equipos de buzos del Cuerpo de Bomberos de Río Negro. El subsecretario de Planificación de Sao Gabriel da Cachoeira confirmó en redes sociales que el cuerpo del exluchador fue localizado atrapado bajo unas rocas en el fondo del río.

Las autoridades ya habían advertido de la peligrosidad del área. Según el diario Lance, se trata de una zona con bancos de arena inestables, un desnivel abrupto y corrientes circulares que pueden alcanzar los 15 metros de profundidad, condiciones extremadamente arriesgadas incluso para nadadores expertos.

Una figura reconocida del MMA internacional

Nacido en Feira de Santana (Bahía), Dos Santos inició su carrera profesional en 2006 y compitió en ligas de alto nivel como Jungle Fight, M-1, RIZIN, Mr Cage, ACA, Fight Nights Global y la organización de boxeo a puño limpio BKFC. En 2012 llegó a firmar contrato con la UFC, donde debía debutar en UFC 153 frente a Gabriel Gonzaga, aunque nunca llegó a debutar tras verse obligado a retirarse.

Su carrera fue prolífica: 45 victorias, 26 derrotas y un empate. Su última actuación, en abril, fue un K.O. sobre el veterano Aleksei Oleinik. Tenía programado enfrentarse a Andrei Arlovski en junio, pero acabó retirándose del combate.

Tras dejar la competición, Dos Santos se dedicó al servicio público, ejerciendo como subsecretario de Seguridad Pública en Sao Gabriel da Cachoeira, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.

Tres días de luto en Sao Gabriel da Cachoeira

El impacto de la noticia fue inmediato. El municipio decretó tres días de luto oficial y emitió un comunicado en el que destacó los "servicios inestimables" prestados por Dos Santos a la comunidad. Las autoridades expresaron su profundo pesar y enviaron sus condolencias a familiares y amigos.

Su muerte deja un vacío notable tanto en el deporte como en la vida pública del Amazonas. En Sao Gabriel da Cachoeira, donde era una figura querida y respetada, la comunidad se ha volcado para acompañar a sus allegados en este difícil momento.

