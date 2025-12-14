Las recetas más apetitosas, fáciles y rápidas de champiñones de Karlos Arguiñano para esta Navidad: aperitivos y platos principales

Los champiñones son un ingrediente estrella cuando se trata de comer rico y saludable sin complicarse. Aunque parezcan humildes, están llenos de nutrientes que aportan un montón de beneficios a tu cuerpo.

Karlos Arguiñano ha elaborado numerosas recetas cuyo ingrediente común son los champiñones: en crudo, como primer o segundo plato, combinado con otras verduras y con diferentes tipos de carne, en salsa o al horno.

Aquí te proponemos las mejores recetas con champiñones, ya sea por su sencillez, rapidez en la elaboración o incluso por lo barato que puede resultar un plato festivo como estos.

Aperitivo o entrante de champiñones

Si estás buscando un bocado de champiñones para servir como tapa, aperitivo o entrante, tienes que probar estas recetas:

CHAMPIÑONES AL AJILLO

Tan solo necesitas 6 ingredientes para preparar esta receta de champiñones al ajillo. Es una opción perfecta para esos días en los que quieres hacer una gran menú pero en muy poco tiempo y casi sin trabajo.

Además, Arguiñano ha elaborado los champiñones al ajillo de otra forma diferente en solo 5 minutos.

CHAMPIÑONES CON MORCILLA

Un plato delicioso, barato y muy fácil de elaborar. Así son estos champiñones rellenos de morcilla que además acompaña con una salsa increíble de pimientos. Y si lo prefieres, también puedes elaborar el champiñón relleno con habitas.

Champiñones con verdura o en ensalada

Los champiñones combinan estupendamente tanto con verduras como con diferentes tipos de carne. Pero quizá, si estás buscando un primer plato que lleve champiñones, lo más indicado sean recetas más ligeras como estas que te proponemos:

CEVICHE DE CHAMPIÑONES

La receta de ceviche de champiñones es una versión vegetal del clásico ceviche, ideal para una comida liviana, vegana y revitalizante.

CREPES DE ESPINACAS CON CHAMPIÑONES Y PANCETA

Como ves, esta receta se sale un poco de lo habitual, pero es muy sencilla y nutritiva. Y además combina sabores de forma magistral.

BRÓCOLI CON CHAMPIÑONES Y PANCETA

La mezcla brócoli, panceta y champiñones combina de maravilla, es ideal como guarnición tanto para carnes como para pescados. También es perfecta para añadir a ensaladas, platos de pasta, arroces o huevos. Y lo mejor de todo: ¡se prepara en 15 minutos!

ARROZ CON CHAMPIÑONES, JAMÓN Y SALSA DE SOJA

"Un recetón con ingredientes sencillos", así describe Karlos Arguiñano este arroz con champiñones, jamón y salsa de soja. Desde luego, tiene una pinta inmejorable.

Champiñones que acompañan la carne

Si algo hemos podido comprobar es la versatilidad de los champiñones, que también pueden acompañar increíbles recetas de carne perfectas como segundo plato o principal en cualquier menú festivo.

LOMO DE CERDO CON SALSA DE CHAMPIÑONES

Una receta facilísima de lomo de cerdo a la plancha, acompañado de una salsa de champiñones que también puedes combinar con cualquier otro tipo de carne.

SOLOMILLO CON SALSA DE QUESO AZUL Y GUARNICIÓN DE CHAMPIÑONES

"Parece de fiesta", afirma Karlos Arguiñano al terminar esta receta de solomillo de cerdo con salsa de queso azul. Y es que no tiene desperdicio porque, al igual que ha combinado estos sabores, también lo puedes elaborar por separado y disfrutar cada cosa con otros tantos platos.

POLLO MARSALA ENRIQUECIDO CON SALSA DE CHAMPIÑONES

El cocinero Arguiñano enseña receta de pollo marsala con salsa de champiñones pensada para quienes quieren algo sabroso, sencillo y listo en poco tiempo. Ideal para sorprender entre semana sin complicaciones.

PALETILLAS DE CONEJO CON CHAMPIÑONES

El entusiasmo de Arguiñano al elaborar estas paletillas de conejo guisadas con champiñones lo dice todo: "En 15 minutos tenemos una cazuela que se me ponen los vellos de punta".

Champiñones con recetas de pescado

Si en lugar de la carne, prefieres recetas de pescado porque te resultan más ligeras para estas comidas tan copiosas de Navidad, aquí te proponemos varias diferentes.

SALMÓN CON PATATAS Y CHAMPIÑONES

Este plato de salmón con patatas y champiñones que ha elaborado Karlos Arguiñano es un combo de proteínas, grasas buenas y energía limpia, ideal para cuidar tu cuerpo sin dejar de disfrutar.

SEPIA A LA PLANCHA CON CHAMPIÑONES AL AJILLO

La sepia a la plancha con champiñones al ajillo es un plato ligero pero lleno de sabor y beneficios para tu salud. Los ingredientes son 100% naturales, la elaboración facilísima y el resultado, increíble.

LUBINA CON CHAMPIÑONES Y PATATA

Un plato completo y equilibrado. La lubina es un pescado blanco que destaca por ser bajo en grasa y rico en proteínas de alta calidad. La elaboración es muy sencilla, y la salsa también la puedes combinar con otros pescados.

Seguro que alguna de todas estas recetas tienen un lugar especial en tu menú festivo para estas navidades. Sigue los pasos de Karlos Arguiñano para que te salga todo fenomenal. Y si después necesitas ideas para el postre, no dejes de consultar los 10 postres más fáciles de Arguiñano para triunfar en Navidad.