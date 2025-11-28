Para 4 personas
Arguiñano elabora gambones al horno: "En 5 minutos tienes listo un plato de marisco a buen precio hecho en casa"
Esta receta de gambones es muy fácil y rápida de preparar. Una vez listo el majado, en solo 5 minutos de horno tienes los gambones listos para disfrutar, lo que lo hace un plato perfecto para Navidad.
Si compras los gambones congelados, conviene descongelarlos en el frigorífico 24 horas antes de consumirlos.
Después, la elaboración no te llevará nada de trabajo ni de tiempo. Así lo asegura Karlos Arguiñano.
Ingredientes, para 4 personas
- 24 gambones
- 4 dientes de ajo
- 1 limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pela los ajos, trocéalos y ponlos en el mortero. Agrega 1 cucharada de perejil picado y un poco de sal, y májalos bien. Vierte el zumo del limón y 2-3 cucharadas de aceite, y mezcla bien.
Limpia y pela los gambones, dejándoles las cabezas y la puntas de la colas sin pelar. Cubre el fondo de una bandeja de horno con papel de horno, extiende encima los gambones, sazónalos y úntalos con el majado anterior.
Introdúcelos en el horno (precalentado) y hornéalos a 230º durante 5-7 minutos.
Sirve 6 gambones en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.
