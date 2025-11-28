Arguiñano elabora gambones al horno: "En 5 minutos tienes listo un plato de marisco a buen precio hecho en casa"

Si compras los gambones congelados, conviene descongelarlos en el frigorífico 24 horas antes de consumirlos.

Después, la elaboración no te llevará nada de trabajo ni de tiempo. Así lo asegura Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

24 gambones

4 dientes de ajo

1 limón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Gambones al horno | antena3.com

Elaboración

Pela los ajos, trocéalos y ponlos en el mortero. Agrega 1 cucharada de perejil picado y un poco de sal, y májalos bien. Vierte el zumo del limón y 2-3 cucharadas de aceite, y mezcla bien.

Vierte el zumo del limón | antena3.com

Limpia y pela los gambones, dejándoles las cabezas y la puntas de la colas sin pelar. Cubre el fondo de una bandeja de horno con papel de horno, extiende encima los gambones, sazónalos y úntalos con el majado anterior.

Úntalos con el majado anterior | antena3.com

Introdúcelos en el horno (precalentado) y hornéalos a 230º durante 5-7 minutos.

Sirve 6 gambones en cada plato y decóralos con unas hojas de perejil.