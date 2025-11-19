Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

La mayoría de la gente piensa que la mayonesa sólo se utiliza para recetas frías, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el gratinado con mayonesa es una técnica culinaria muy utilizada.

Ingredientes, para 4 personas

4 lomos de bacalao desalado

3 cebollas

1 huevo

1 diente de ajo

20 hojas de espinaca

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre

Sal

1 cucharada de pimentón

1 cucharada de agua

Perejil

Elaboración

Calienta una sartén grande con 6-8 cucharadas de aceite. Introduce los lomos de bacalao y cocínalos a fuego medio durante 2-3 minutos por cada lado. Retíralos a un plato y resérvalos.

Pela las cebollas, córtalas en juliana fina e introdúcelas en la misma sartén donde has cocinado el bacalao. Sazona y rehógalas a fuego suave durante 25-30 minutos.

Calienta a fuego suave una sartén con 6 cucharadas de aceite. Introduce 4-5 hojas de espinaca y fríelas a fuego suave hasta que se tuesten. Retíralas y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Repite el proceso con el resto de las hojas de espinaca. Resérvalas para decorar los platos.

Pon el huevo en un vaso batidor. Pela el diente de ajo, trocéalo y agrégalo. Mezcla el pimentón con 1 cucharada de agua y añádelo al vaso. Sazona la mezcla y agrega el vinagre y 150-175 ml de aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.

Reparte la cebolla (formando 4 montones) sobre una bandeja de horno y coloca un lomo de bacalao sobre cada uno (dejando la parte de la piel en contacto con la cebolla).

Nápalos con la mahonesa de ajo y pimentón, introduce la bandeja en el horno y gratina el bacalao durante 4-5 minutos.

Sirve un lomo de bacalao en cada plato y reparte encima las hojas de espinaca. Decora los platos con unas hojas de perejil.