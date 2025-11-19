Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta perfecta para un día festivo o cualquier día de la semana: bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón. Es realmente saludable, nutritiva y muy fácil de preparar.

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Publicidad

La mayoría de la gente piensa que la mayonesa sólo se utiliza para recetas frías, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, el gratinado con mayonesa es una técnica culinaria muy utilizada.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 lomos de bacalao desalado
  • 3 cebollas
  • 1 huevo
  • 1 diente de ajo
  • 20 hojas de espinaca
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre
  • Sal
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharada de agua
  • Perejil
Ingredientes Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón
Ingredientes Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén grande con 6-8 cucharadas de aceite. Introduce los lomos de bacalao y cocínalos a fuego medio durante 2-3 minutos por cada lado. Retíralos a un plato y resérvalos.

Introduce los lomos de bacalao y cocínalos a fuego medio
Introduce los lomos de bacalao y cocínalos a fuego medio | antena3.com

Pela las cebollas, córtalas en juliana fina e introdúcelas en la misma sartén donde has cocinado el bacalao. Sazona y rehógalas a fuego suave durante 25-30 minutos.

Calienta a fuego suave una sartén con 6 cucharadas de aceite. Introduce 4-5 hojas de espinaca y fríelas a fuego suave hasta que se tuesten. Retíralas y escúrrelas sobre un plato cubierto con papel absorbente de cocina.

Repite el proceso con el resto de las hojas de espinaca. Resérvalas para decorar los platos.

Introduce 4-5 hojas de espinaca y fríelas a fuego suave
Introduce 4-5 hojas de espinaca y fríelas a fuego suave | antena3.com

Pon el huevo en un vaso batidor. Pela el diente de ajo, trocéalo y agrégalo. Mezcla el pimentón con 1 cucharada de agua y añádelo al vaso. Sazona la mezcla y agrega el vinagre y 150-175 ml de aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que emulsionen.

Reparte la cebolla (formando 4 montones) sobre una bandeja de horno y coloca un lomo de bacalao sobre cada uno (dejando la parte de la piel en contacto con la cebolla).

Nápalos con la mahonesa de ajo y pimentón
Nápalos con la mahonesa de ajo y pimentón | antena3.com

Nápalos con la mahonesa de ajo y pimentón, introduce la bandeja en el horno y gratina el bacalao durante 4-5 minutos.

Sirve un lomo de bacalao en cada plato y reparte encima las hojas de espinaca. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Diego López Garrido

El análisis de López Garrido, PSOE, sobre el nuevo informe de la UCO y Santos Cerdán: "Todo es una presunción e indicios"

Pan de avellana, miel y pasas

Date un gusto saludable con la receta casera de pan de avellana, miel y pasas de Joseba Arguiñano

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Bacalao gratinado con mahonesa de ajo y pimentón, de Arguiñano: "Una receta llamativa, rica y fácil"

Diego López Garrido
Caso Koldo

Diego López Garrido denuncia trato de favor del Ministerio de Transportes tras leer el informe de la UCO: "El pivote fundamental es Santos Cerdán"

Crimen en Alpedrete
VIOLENCIA MACHISTA

El nuevo giro en el crimen de Alpedrete: los vecinos se muestran divididos y dan más detalles del presunto homicidio

Rubén Amón, sobre la libertad de Santos Cerdán
Santos Cerdán

Rubén Amón, sobre la libertad de Santos Cerdán: "¿Cómo es posible? Sale el informe que más le incrimina y le sueltan"

Pocos días después del informe de la UCO que relaciona al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con un presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos de obras públicas, el juez de la causa ha decretado su puesta en libertad tras pasar casi cinco meses en prisión provisional.

Sergio Dalma
Entrevista

La bonita relación de Sergio Dalma con la familia Flores: "Con Lolita siempre ha habido un cariño muy especial"

Sergio Dalma conoció a la familia Flores cuando se mudó a Madrid y le acogieron con mucho cariño. Hoy, nos cuenta cómo comenzó el vínculo entre ellos.

Zaida Cantero en Espejo Público

El aviso que recibió Zaida Cantera tras denunciar a Santos Cerdán: "Cuidado, que trinca"

Toni Bolaño

Toni Bolaño, sobre las palabras de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso: "Ya da por perdidas las próximas elecciones"

"No me jodas...": Álvaro Morte pone a prueba su memoria con Trancas y Barrancas

"No me jodas...": Álvaro Morte pone a prueba su memoria con Trancas y Barrancas

Publicidad