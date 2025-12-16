Última hora
Ana Obregón recuerda cómo descubrió el escándalo sexual de Jeffrey Epstein: "No me lo podía creer, conmigo era educado y dulce"
Ana Obregón nunca ha ocultado la amistad que tuvo con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico y abuso sexual. Sin embargo, ahora la prensa americana apunta a un presunto romance entre ellos. ¿Qué ocurrió realmente?
Jeffrey Epstein falleció en prisión, a la espera de ser juzgado por delitos de tráfico y abuso sexual. El escándalo del magnate financiero ha salpicado a personajes de las altas esferas mundiales, entre ellos políticos, millonarios o grandes empresarios.
The New York Times ha desvelado que Ana Obregón y Epstein mantuvieron un presunto romance a principios de los años 80, cuando ella vivía en Estados Unidos. Esta nunca ha ocultado que le conocía y que llegó a tener una amistad con él, pero nunca afirmó haber tenido una relación.
Ante el estallido de la noticia, Ana Obregón está en shock y asegura que ella desconocía por completo cómo era Jeffrey Epstein realmente. "Me repugna haber sido su amiga", afirma, "que te unan a un depravado de esa magnitud es asqueroso".
Según nos cuenta, con ella siempre fue una persona dulce y educada que nunca le hizo sospechar. "Cuando me enteré no me lo podía creer", advierte. ¿Qué relación tuvieron realmente? ¡Dale al play para escucharla!
