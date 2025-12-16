Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Ana Obregón recuerda cómo descubrió el escándalo sexual de Jeffrey Epstein: "No me lo podía creer, conmigo era educado y dulce"

Ana Obregón nunca ha ocultado la amistad que tuvo con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico y abuso sexual. Sin embargo, ahora la prensa americana apunta a un presunto romance entre ellos. ¿Qué ocurrió realmente?

Ana Obregón

Publicidad

Jeffrey Epstein falleció en prisión, a la espera de ser juzgado por delitos de tráfico y abuso sexual. El escándalo del magnate financiero ha salpicado a personajes de las altas esferas mundiales, entre ellos políticos, millonarios o grandes empresarios.

The New York Times ha desvelado que Ana Obregón y Epstein mantuvieron un presunto romance a principios de los años 80, cuando ella vivía en Estados Unidos. Esta nunca ha ocultado que le conocía y que llegó a tener una amistad con él, pero nunca afirmó haber tenido una relación.

Ante el estallido de la noticia, Ana Obregón está en shock y asegura que ella desconocía por completo cómo era Jeffrey Epstein realmente. "Me repugna haber sido su amiga", afirma, "que te unan a un depravado de esa magnitud es asqueroso".

Según nos cuenta, con ella siempre fue una persona dulce y educada que nunca le hizo sospechar. "Cuando me enteré no me lo podía creer", advierte. ¿Qué relación tuvieron realmente? ¡Dale al play para escucharla!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ana Obregón

Ana Obregón recuerda cómo descubrió el escándalo sexual de Jeffrey Epstein: "No me lo podía creer, conmigo era educado y dulce"

Ana Obregón y Epstein

La prensa americana apunta a un presunto romance entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Aquí la sitúan como su pareja"

Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo: receta casera, equilibrada y rica a rabiar de Karlos Arguiñano

El menú definitivo de pescados y mariscos de Karlos Arguiñano para esta Navidad: entrantes, sopas, cremas y platos principales

Arancha del Sol
A partir de las 17:00h

Arantxa del Sol, la modelo que conquistó la televisión, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Hacienda y los Bizum
Hacienda

Los Bizum, bajo la lupa: un experto aclara si Hacienda gravará los envíos de dinero superiores a 50€ en 2026

Ilia Topuria, acusado de maltrato.
Comunicado

Nuevos datos sobre las acusaciones de Ilia Topuria de un intento de extorsión: "Se está cubriendo las espaldas por lo que le pueda venir"

El inspector de Policía Serafín Giraldo da las claves de las acusaciones de Ilia Topuria sobre un intento de extorsión que apuntaría a su exmujer Georgina Uzcategui.

Kiko y Javi hacen un superpanel de 1.325 eurazos
MEJORES MOMENTOS | 16 DE DICIEMBRE

Kiko y Javi hacen un superpanel de 1.325 eurazos

Los concursantes del atril amarillo han sabido acumular una buena cantidad de dinero antes de resolver.

Los nervios de Clara y la seguridad de Álvaro les hacen ganar 900 euros

Los nervios de Clara y la seguridad de Álvaro les hacen ganar 900 euros

“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

“Amparo quiere ser presentadora”, el gracioso comentario de Jorge Fernández

Reportera amenazada.

Una reportera de Espejo Público amenazada por el asentamiento de carteristas de San Fernando de Henares: “Ven conmigo a follar"

Publicidad