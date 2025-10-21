Para 4 personas
Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo: receta casera, equilibrada y rica a rabiar de Karlos Arguiñano
Salta a la vista lo rica que es esta receta de filetes de gallo con patatas panadera que ha preparado Karlos Arguiñano. El cocinero sabe cómo convertir cualquier pescado en un plato sensacional, lleno de sabor y con una pinta increíble.
El gallo, como la mayoría de los pescados blancos, es bajo en grasa y muy fácil de digerir. Y las patatas te ayudarán a mantenerte saciado.
Tal vez las patatas panadera sean la guarnición más combinable que hay, ya que es perfecta para acompañar tanto huevos, como pescados o carnes.
Ingredientes, para 4 personas
- 3 gallos (grandes)
- 3 patatas
- 1 cebolla
- 2 pimientos verdes
- 3 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- 2-3 cucharadas de vinagre
- Sal
- Pimienta
- 2 guindillas cayenas
- Perejil
Elaboración
Calienta una sartén grande con bastante aceite. Pela la cebolla, córtala en juliana gruesa e introdúcela en la sartén.
Pela las patatas, córtalas en medias lunas finas e incorpóralas a la sartén. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana gruesa y añádelos a la sartén.
Fríe las hortalizas a fuego medio durante 20-25 minutos. Escúrrelas bien, extiéndelas sobre una bandeja de horno y sazónalas.
Corta las cabezas de los gallos y sácales los lomos con cuidado (puedes reservar las cabezas y las espinas para hacer un caldo). Salpimiéntalos, colócalos sobre las patatas y riégalos con un poco de aceite.
Precalienta el horno a 220º, introduce la bandeja en el horno y hornea todo durante 5 minutos. Retira la bandeja del horno y riega el pescado con un poco de vinagre.
Calienta una sartén con 6-8 cucharadas del aceite resultante de freír las patatas. Pela los ajos, lamínalos e introdúcelos en la sartén. Añade también las cayenas. Rehógalos hasta que los ajos se doren un poco. Añade un poco de perejil picado y vierte el refrito sobre el pescado.
Reparte las patatas y el pescado en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.
