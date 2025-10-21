Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo: receta casera, equilibrada y rica a rabiar de Karlos Arguiñano

El gallo, como la mayoría de los pescados blancos, es bajo en grasa y muy fácil de digerir. Y las patatas te ayudarán a mantenerte saciado.

Tal vez las patatas panadera sean la guarnición más combinable que hay, ya que es perfecta para acompañar tanto huevos, como pescados o carnes.

Ingredientes, para 4 personas

3 gallos (grandes)

3 patatas

1 cebolla

2 pimientos verdes

3 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

2-3 cucharadas de vinagre

Sal

Pimienta

2 guindillas cayenas

Perejil

Ingredientes Filetes de gallo | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén grande con bastante aceite. Pela la cebolla, córtala en juliana gruesa e introdúcela en la sartén.

Pela las patatas, córtalas en medias lunas finas e incorpóralas a la sartén. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en juliana gruesa y añádelos a la sartén.

Fríe las hortalizas a fuego medio durante 20-25 minutos. Escúrrelas bien, extiéndelas sobre una bandeja de horno y sazónalas.

Fríe las hortalizas a fuego medio | antena3.com

Corta las cabezas de los gallos y sácales los lomos con cuidado (puedes reservar las cabezas y las espinas para hacer un caldo). Salpimiéntalos, colócalos sobre las patatas y riégalos con un poco de aceite.

Precalienta el horno a 220º, introduce la bandeja en el horno y hornea todo durante 5 minutos. Retira la bandeja del horno y riega el pescado con un poco de vinagre.

Salpimiéntalos, colócalos sobre las patatas | antena3.com

Calienta una sartén con 6-8 cucharadas del aceite resultante de freír las patatas. Pela los ajos, lamínalos e introdúcelos en la sartén. Añade también las cayenas. Rehógalos hasta que los ajos se doren un poco. Añade un poco de perejil picado y vierte el refrito sobre el pescado.

Reparte las patatas y el pescado en 4 platos, y decóralos con unas hojas de perejil.