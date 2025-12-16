Una nueva terapia reduce a la mitad las recaídas en un cáncer de mama de alto riesgo

Un nuevo tratamiento oncológico ha demostrado reducir de forma significativa el riesgo de recaída en mujeres con cáncer de mama HER2 positivo de mal pronóstico. Se trata del fármaco trastuzumab deruxtecán (T-DXd), que, según los resultados de un ensayo clínico internacional, consigue disminuir a casi la mitad la probabilidad de que la enfermedad vuelva a aparecer en comparación con el tratamiento estándar actual.

El avance se dirige a pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que, tras recibir una primera terapia antes de la cirugía, aún presentan células tumorales detectables. Este grupo, que supone alrededor del 5% de los casos de cáncer de mama, tiene un riesgo elevado de progresión de la enfermedad y afecta a cerca de 2.000 mujeres cada año en España.

El tratamiento consiste en administrar T-DXd después de la cirugía. Los datos, publicados en The New England Journal of Medicine, muestran que el 92,3% de las pacientes tratadas con este fármaco seguían vivas y sin rastro detectable de cáncer tres años después. En cambio, entre quienes recibieron el tratamiento estándar basado en trastuzumab emtansine (T-DM1), esa cifra fue del 83,5%. En términos de recaída, el porcentaje de pacientes cuya enfermedad progresó en tres años se redujo del 16,5% al 7,7%.

"Gracias a este fármaco, probablemente estamos curando a más pacientes", afirma Aleix Prat, director del Instituto de Cáncer del Hospital Clínic y responsable de la participación española en el ensayo. Aunque subraya que todavía se necesita más seguimiento, recuerda que la experiencia previa con T-DM1 ha demostrado que las respuestas completas pueden mantenerse durante al menos diez años.

Ambos fármacos funcionan de manera similar: utilizan un anticuerpo que se une a la proteína HER2 de las células tumorales y una carga de quimioterapia para destruirlas. La mayor eficacia del T-DXd se debe a que administra una dosis de quimioterapia más potente directamente en las células cancerosas.

El T-DXd ya está aprobado en España para pacientes con cáncer HER2 positivo metastásico, aunque aún no lo está para aquellas sin metástasis pero con alto riesgo de desarrollarlas. Al tratarse de un medicamento ya autorizado para otra indicación, el proceso de aprobación podría ser más rápido.

El ensayo clínico, de fase 3, incluye a 1.635 mujeres y cuenta con una destacada participación española, coordinada por el grupo SOLTI. Los resultados actuales corresponden a los tres primeros años de seguimiento, aunque el estudio continuará durante una década.

