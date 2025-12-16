Las preguntas más locas de los coaches para el juego más improvisado de La Voz: ¿adivinas quién es este artista?

El buen ambiente detrás de las cámaras de La Voz volvió a quedar demostrado con un reto que sacó carcajadas a los coaches. En esta ocasión, se enfrentaron al clásico juego de “¿Quién soy?”, en el que debían adivinar la identidad misteriosa que les hemos puesto.

Las preguntas no tuvieron desperdicio: “¿Es alguien que conozco?”, “¿Soy muy alto?”, “¿Me bañaría con él en la playa?”, e incluso “¿Dormiría la siesta con él?”. Pablo López lo tenía bastante claro... el resto se lo tomaron mucho más enserio con las preguntas para adivinar quién es.

La sorpresa llegó cuando todos descubrieron que eran Antonio Orozco, y desde ese momento el juego se convirtió en un momentazo lleno de humor.

Las ocurrencias de los coaches provocaron risas continuas, y cada pista los acercaba más a la respuesta correcta. Entre intuiciones, bromas y deducciones improvisadas, todos fueron dando con el perfil del artista catalán.

¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!