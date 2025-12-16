Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Isabel Rábago: "Giorgina Uzcategui ya ha formalizado su denuncia por malos tratos al recibir la denuncia de Ilia Topuria"

Tras el comunicado en el que el boxeador denuncia ser víctima de extorsión, Isabel Rábago asegura que su exmujer, Giorgina Uzcategui ya habría interpuesto una denuncia previa por malos tratos.

Ilia Topuria

Publicidad

Ilia Topuria, actual campeón mundial del peso ligero de la UFC, ha hecho público un comunicado en el que afirma ser víctima de un intento de extorsión, ya que, según denuncia, le exigen dinero a cambio de no divulgar acusaciones falsas de malos tratos en su contra.

Nuestro colaborador Carlos Quílez confirmó que el luchador ya ha presentado una denuncia formal con nombres y apellidos y que conoce la identidad de la persona que le estaría extorsionando, aunque no la ha expuesto en el comunicado.

Ilia Topuria

Este comunicado llega tan solo dos meses después de que se conociera su ruptura con la influencer Giorgina Uzcategui, con la que tiene una hija. Una ruptura turbulenta que se ha visto envuelta en varias denuncias.

"En el momento en el que se le notifica a Giorgina la demanda de separación, ella se presentó en los despachos de abogado como víctima de maltrato", señala, "su pretensión era puramente económica, a cambio de no llevar esa denuncia de maltrato".

Según nuestra colaboradora, Giorgina asegura tener pruebas de dichas acusaciones y ya habría formalizado su denuncia. "Él no ha recibido ninguna orden de alejamiento ni detención", advierte. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ilia Topuria

Isabel Rábago: "Giorgina Uzcategui ya ha formalizado su denuncia por malos tratos al recibir la denuncia de Ilia Topuria"

Paqui

El marido de Paqui vivió una vida paralela durante 17 años: "Ingresé en un psiquiátrico porque me hizo creer que estaba loca"

Sigfrido

Beret, el reflejo de las familias que pierden a un ser querido por una negligencia médica: "No consigo reponerme"

Pablo López
Contenido exclusivo

Las preguntas más locas de los coaches para el juego más improvisado de La Voz: ¿adivinas quién es este artista?

Ana Obregón
Exclusiva

Ana Obregón desmiente al The New York Times: "Cuando hubo un pequeño avance con Jeffrey Epstein, lo frené"

Ana Obregón
Última hora

Ana Obregón recuerda cómo descubrió el escándalo sexual de Jeffrey Epstein: "No me lo podía creer, conmigo era educado y dulce"

Ana Obregón nunca ha ocultado la amistad que tuvo con Jeffrey Epstein, el magnate financiero acusado de tráfico y abuso sexual. Sin embargo, ahora la prensa americana apunta a un presunto romance entre ellos. ¿Qué ocurrió realmente?

Ana Obregón y Epstein
Última hora

La prensa americana apunta a un presunto romance entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein: "Aquí la sitúan como su pareja"

La figura de Jeffrey Epstein sigue rodeada de polémica, a medida que surgen nuevos datos sobre su red de contactos y las personas vinculadas a su entorno.

Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo: receta casera, equilibrada y rica a rabiar de Karlos Arguiñano

El menú definitivo de pescados y mariscos de Karlos Arguiñano para esta Navidad: entrantes, sopas, cremas y platos principales

Arancha del Sol

Arantxa del Sol, la modelo que conquistó la televisión, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Hacienda y los Bizum

Los Bizum, bajo la lupa: un experto aclara si Hacienda gravará los envíos de dinero superiores a 50€ en 2026

Publicidad