Isabel Rábago: "Giorgina Uzcategui ya ha formalizado su denuncia por malos tratos al recibir la denuncia de Ilia Topuria"

Ilia Topuria, actual campeón mundial del peso ligero de la UFC, ha hecho público un comunicado en el que afirma ser víctima de un intento de extorsión, ya que, según denuncia, le exigen dinero a cambio de no divulgar acusaciones falsas de malos tratos en su contra.

Nuestro colaborador Carlos Quílez confirmó que el luchador ya ha presentado una denuncia formal con nombres y apellidos y que conoce la identidad de la persona que le estaría extorsionando, aunque no la ha expuesto en el comunicado.

Este comunicado llega tan solo dos meses después de que se conociera su ruptura con la influencer Giorgina Uzcategui, con la que tiene una hija. Una ruptura turbulenta que se ha visto envuelta en varias denuncias.

"En el momento en el que se le notifica a Giorgina la demanda de separación, ella se presentó en los despachos de abogado como víctima de maltrato", señala, "su pretensión era puramente económica, a cambio de no llevar esa denuncia de maltrato".

Según nuestra colaboradora, Giorgina asegura tener pruebas de dichas acusaciones y ya habría formalizado su denuncia. "Él no ha recibido ninguna orden de alejamiento ni detención", advierte. ¡Dale al play para enterarte de todo!