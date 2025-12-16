Damián se disculpa con Gabriel ante toda la familia: “Has hecho méritos para estar con nosotros”

Damián ha dado un discurso frente a toda la familia alabando la figura de Gabriel. Se ha querido disculpar públicamente con él por como trató a su padre, su hermano Bernardo en vida.

"Me siento fuerte para reconocer mis errores con la familia"; ha explicado el patriarca, quien se arrepiente de cómo se portó con su hermano en vida.

Él cree que su oportunidad de redimirse es portarse bien con Delia y a su vez con Gabriel, a quien aprovecha para pedirle perdón delante de todos... ¡Cree que no se ha portado bien con ellos!

Además, se disculpa por las veces que ha dudado de él y le remarca lo orgulloso que está de él.

Toda la familia ha escuchado atentamente y Andrés no puede creerse cómo ha embaucado a su padre. ¿Qué pasará?