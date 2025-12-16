Antena3
Arancha del Sol, la modelo que conquistó la televisión, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Conocida por programas como El precio justo o La batalla de las estrellas, Arancha del Sol se sienta en el sofá de Y ahora Sonsoles para repasar una vida de éxitos frente a las cámaras.

Arancha del Sol

El talento de Arancha del Sol hizo que su familia confiara en su potencial desde pequeña. Tanto es así que fue su propia madre la que llamó al programa de Las mañanas de Hermida, consiguiendo que con 15 años participase en el baile de debutantes.

A partir de entonces, triunfó como modelo y como azafata del programa El precio justo, un formato que la llevó a lo más alto. Sin embargo, aquella fama repentina le sobrepasó y se vio obligada a parar por un tiempo.

Sin embargo, tras su descanso, descubrió el camino de la interpretación, que la llevó a convertirse en una actriz de renombre. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

