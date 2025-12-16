El marido de Paqui vivió una vida paralela durante 17 años: "Ingresé en un psiquiátrico porque me hizo creer que estaba loca"

Paqui estuvo 17 años con una persona que fue el mayor desengaño de su vida. Su exmarido llevaba una vida paralela y, pese a que ella siempre sospechó, él la hizo sentir que estaba loca.

Ambos se conocieron en una aplicación de citas y, tras 10 años juntos, tuvieron una hija en común. En la misma época en la que nació su hija, su exmarido estaba teniendo otra hija con su familia paralela. Sin embargo, lo que Paqui no supo hasta años después es que no solo tuvo esas dos niñas, sino que tenía al menos diez hijos no reconocidos.

Las sospechas de Paqui se hicieron más reales cuando vio que comenzaban a faltarle perfumes, ropa, joyas e, incluso, ropa interior recién comprada. "Empecé a ver las sábanas manchadas, mis sujetadores usados...", recuerda Paqui.

Su exmarido logró convencer a la familia de Paqui para que se pusieran de su lado y hacerles creer que tenía un problema mental, tanto que en 2018 ingresó en un centro psiquiátrico. "Mis hermanos y mi madre no me creían", nos cuenta.

Según nos cuenta, fue él y su familia quien la empujaron a ingresar en el psiquiátrico después de hacerla creer que tenía problemas a través de varios montajes. "Llegué a casa y estaba toda mojada, me dijo que me había dejado los grifos abiertos", señala Paqui, "el psiquiatra que me diagnosticó la locura era amigo de su familia".

La hija de Paqui era la única que conocía a la otra familia de su padre ya que, durante los fines de semana, la obligaba a cuidar de su hermanastro y la amenazaba para que no lo contara. Fue ella quien, tras la muerte de su padre, le confesó la verdad a Paqui: "Todo lo que yo pensaba era real".