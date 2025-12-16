Ana Obregón desmiente al The New York Times: "Cuando hubo un pequeño avance con Jeffrey Epstein, lo frené"

Jeffrey Epstein fue un magnate financiero acusado de tráfico y abuso de menores. Este falleció en prisión esperando a ser juzgado por un caso en el que estuvieron implicadas varias personas de la élite mundial, como políticos y millonarios.

Poco a poco conocemos más datos de la trama de Jeffrey Epstein, así como fotografías y vídeos donde aparecen grandes figuras como Donald Trump o Bill Clinton en fiestas que organizaba el propio Epstein. Además, son muchas las mujeres que también se han visto relacionadas con Epstein, una de ellas, nuestra colaboradora Ana Obregón.

Según el New York Times, Ana Obregón tuvo un romance con Epstein a principio de los años 80, cuando ella vivía en Estados Unidos. El medio americano desvela que la familia de Ana Obregón habría contratado los servicios financieros de Epstein.

Ana Obregón ha querido responder ante la noticia. Esta nunca ha ocultado que conocía a Jeffrey Epstein y que la ayudó en muchas ocasiones, pero ha aclarado que no mantuvo ningún vínculo romántico con él.

"Cuando le conocí me dijeron que me iban a presentar al 'soltero de oro' de Nueva York", recuerda, "yo en aquel entonces estaba saliendo con Miguel Bosé". Pese a que ella advirtió al magnate de que tenía novio, esta tuvo que irse a su casa durante un tiempo después de quemar su piso por error con cera.

Aunque confiesa que llegó un momento en el que le cogió mucho cariño, ella sabía que no iba a tener nada con él. "Hubo una noche en la que él hizo un pequeño avance, me cogió la mano, pero lo frené y le dije que no íbamos a tener nada", aclara, "él lo entendió, no tuvimos ni una noche de amor".

El caso de Jeffrey Epstein continúa siendo un misterio, pero cada vez conocemos más datos acerca de las atrocidades del magnate y los que le rodeaban. En este caso, Ana Obregón asegura que ella conoció a un Epstein muy diferente al monstruo que resultó ser y se ha desvinculado de él: "Que te unan a un depravado de esa magnitud es asqueroso".