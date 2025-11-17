Para 4 personas
Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"
Una combinación deliciosa y muy poderosa en cuanto a nutrición. El atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate que ha elaborado Arguiñano, no solo es sabroso, sino que está lleno de ingredientes que ayudan a tu cuerpo a funcionar mejor y con más energía.
Este plato es una mezcla perfecta de proteínas, grasas saludables y antioxidantes, ideal para una comida nutritiva y muy completa.
Recuerda que para que el atún no se reseque es importante no cocinarlo demasiado.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 supremas de atún (1k)
- 3 cebollas
- 200 ml de nata líquida
- 2 dientes de ajo
- 1-2 cucharada sde azúcar
- 1 aguacate
- 8 tomates cherry
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharada de vinagre
- Sal
- 1 cucharadita de orégano
- 1 cucharada de cilantro picado
- 1 cucharadita de ají molido
- Perejil
Elaboración
Calienta una sartén grande con 3-4 cucharadas de aceite.
Pela las cebollas, córtalas en juliana gruesa, introdúcelas en la sartén, sazónalas y cocínalas a fuego suave-medio durante 30 hasta que estén blandas y cojan un ligero color dorado.
Agrega el azúcar y sigue cocinándolas a fuego suave hasta que desaparezca el azúcar (4-5 minutos más). Vierte la nata líquida, mezcla bien y cocina los ingredientes a fuego suave durante 6-8 minutos.
Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, pícalos finamente, introdúcelos en la sartén y rehógalos a fuego suave (sin que se doren demasiado).
Lava los tomates cherry, córtalos en 4 e introdúcelos en un bol. Agrega el ají, el orégano, el cilantro y los ajos. Pela el aguacate, córtalo en daditos y añádelo al bol. Vierte el aceite resultante de rehogar los ajos, otro par de cucharadas de aceite y el vinagre. Sazona y mezcla bien.
Calienta una plancha y vierte encima un par de cucharadas de aceite. Sazona las supremas de atún, extiéndelas sobre la plancha y cocínalas durante 1 minuto por cada lado.
Reparte la salsa de cebolla en 4 platos, coloca encima las supremas de atún y un poco de vinagreta. Decora los platos con unas hojas de perejil.
