Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"

Una combinación deliciosa y muy poderosa en cuanto a nutrición. El atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate que ha elaborado Arguiñano, no solo es sabroso, sino que está lleno de ingredientes que ayudan a tu cuerpo a funcionar mejor y con más energía.

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Publicidad

Este plato es una mezcla perfecta de proteínas, grasas saludables y antioxidantes, ideal para una comida nutritiva y muy completa.

Recuerda que para que el atún no se reseque es importante no cocinarlo demasiado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 supremas de atún (1k)
  • 3 cebollas
  • 200 ml de nata líquida
  • 2 dientes de ajo
  • 1-2 cucharada sde azúcar
  • 1 aguacate
  • 8 tomates cherry
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre
  • Sal
  • 1 cucharadita de orégano
  • 1 cucharada de cilantro picado
  • 1 cucharadita de ají molido
  • Perejil
Ingredientes Atún con salsa de cebolla
Ingredientes Atún con salsa de cebolla | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén grande con 3-4 cucharadas de aceite.

Pela las cebollas, córtalas en juliana gruesa, introdúcelas en la sartén, sazónalas y cocínalas a fuego suave-medio durante 30 hasta que estén blandas y cojan un ligero color dorado.

Agrega el azúcar y sigue cocinándolas a fuego suave hasta que desaparezca el azúcar (4-5 minutos más). Vierte la nata líquida, mezcla bien y cocina los ingredientes a fuego suave durante 6-8 minutos.

Agrega el azúcar y sigue cocinándolas
Agrega el azúcar y sigue cocinándolas | antena3.com

Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, pícalos finamente, introdúcelos en la sartén y rehógalos a fuego suave (sin que se doren demasiado).

Lava los tomates cherry, córtalos en 4 e introdúcelos en un bol. Agrega el ají, el orégano, el cilantro y los ajos. Pela el aguacate, córtalo en daditos y añádelo al bol. Vierte el aceite resultante de rehogar los ajos, otro par de cucharadas de aceite y el vinagre. Sazona y mezcla bien.

Agrega el ají, el orégano, el cilantro y los ajos
Agrega el ají, el orégano, el cilantro y los ajos | antena3.com

Calienta una plancha y vierte encima un par de cucharadas de aceite. Sazona las supremas de atún, extiéndelas sobre la plancha y cocínalas durante 1 minuto por cada lado.

Sazona las supremas de atún, extiéndelas sobre la plancha y cocínalas
Sazona las supremas de atún, extiéndelas sobre la plancha y cocínalas | antena3.com

Reparte la salsa de cebolla en 4 platos, coloca encima las supremas de atún y un poco de vinagreta. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Encarnita Polo

Encarnita Polo fue asesinada mientras dormía: "La estranguló, se puso a llorar y dijo que no recordaba lo que había hecho"

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, sobre las palabras de Cayetano Rivera antes de su vía oral: "Lo noto avinagrado"

Kiko Rivera contra todos.

Kiko Rivera confiesa que llevaba meses sin tener sexo con Irene Rosales: "Dice que la culpa la tiene ella por perdonarle las infidelidades"

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Jorge Fernández felicita a Joaquín por su valentía!

Paloma San Basilio
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Paloma San Basilio antes de despedirse de los escenarios

Joaquín se lleva el Bote de la ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

Joaquín se lleva el Bote de La ruleta de la suerte

Un panel rapidísimo le ha permitido alcanzar un total de 2.825 euros.

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada
MEJORES MOMENTOS | 17 DE NOVIEMBRE

¡Increíble! Joaquín duplica su dinero con una sola tirada

La forma de arriesgar del concursante le ha permitido llegar muy lejos.

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Crema de calabaza asada con setas, de Joseba Arguiñano: "El sabor concentrado hará que quede más rica"

Novedades con las balizas.

Todo sobre las novedades de la DGT para 2025: Triángulos prohibidos, balizas obligatorias

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"

Publicidad