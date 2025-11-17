Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate, de Arguiñano: "Un plato festivo y muy fácil de hacer"

Este plato es una mezcla perfecta de proteínas, grasas saludables y antioxidantes, ideal para una comida nutritiva y muy completa.

Recuerda que para que el atún no se reseque es importante no cocinarlo demasiado.

Ingredientes, para 4 personas

4 supremas de atún (1k)

3 cebollas

200 ml de nata líquida

2 dientes de ajo

1-2 cucharada sde azúcar

1 aguacate

8 tomates cherry

Aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de vinagre

Sal

1 cucharadita de orégano

1 cucharada de cilantro picado

1 cucharadita de ají molido

Perejil

Ingredientes Atún con salsa de cebolla | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén grande con 3-4 cucharadas de aceite.

Pela las cebollas, córtalas en juliana gruesa, introdúcelas en la sartén, sazónalas y cocínalas a fuego suave-medio durante 30 hasta que estén blandas y cojan un ligero color dorado.

Agrega el azúcar y sigue cocinándolas a fuego suave hasta que desaparezca el azúcar (4-5 minutos más). Vierte la nata líquida, mezcla bien y cocina los ingredientes a fuego suave durante 6-8 minutos.

Agrega el azúcar y sigue cocinándolas | antena3.com

Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, pícalos finamente, introdúcelos en la sartén y rehógalos a fuego suave (sin que se doren demasiado).

Lava los tomates cherry, córtalos en 4 e introdúcelos en un bol. Agrega el ají, el orégano, el cilantro y los ajos. Pela el aguacate, córtalo en daditos y añádelo al bol. Vierte el aceite resultante de rehogar los ajos, otro par de cucharadas de aceite y el vinagre. Sazona y mezcla bien.

Agrega el ají, el orégano, el cilantro y los ajos | antena3.com

Calienta una plancha y vierte encima un par de cucharadas de aceite. Sazona las supremas de atún, extiéndelas sobre la plancha y cocínalas durante 1 minuto por cada lado.

Sazona las supremas de atún, extiéndelas sobre la plancha y cocínalas | antena3.com

Reparte la salsa de cebolla en 4 platos, coloca encima las supremas de atún y un poco de vinagreta. Decora los platos con unas hojas de perejil.