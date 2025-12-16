“¡Esta me la apunto!”: los actores de Las hijas de la criada juegan a adivinar el significado de expresiones cubanas

Cuba juega un papel fundamental dentro de la historia de Las hijas de la criada, especialmente en el segundo capítulo de la serie. Gustavo Valdés se refugia en ese país para no enfrentar las consecuencias de sus actos y allí hemos conocido a importantes personajes como Limita o José.

Durante el rodaje de la serie, el equipo digital de Antena 3 y atresplayer ha podido entrevistar a los actores y hemos querido someter a varios de ellos ha un divertido juego en el que debían adivinar qué significaban las siguientes expresiones cubanas.

Aunque ha dudado mucho con sus respuestas, Judith Fernández ha conseguido adivinar alguno de los significados después de analizar las palabras, al igual que Federico Pérez y Roque Ruíz.

"¡No tenéis nada igual!", ha recalcado entre risas Judith Fernández al ir descubriendo expresiones que desconocía por completo. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta del juego al completo!