Por qué no debes comer sin gluten (si no eres celíaco)

En los últimos años los diagnósticos de enfermedad celiaca han crecido entre la población española. Para las personas que la padecen, suprimir el gluten de su dieta supone una mejora notable en su bienestar pero existen casos en los que no se dispone de un diagnóstico previo y se prescinde del gluten sin prescripción facultativa. Debido a este desconocimiento se toman decisiones precipitadas, llegando a generar alteraciones nutricionales en el organismo que pueden derivar en otro tipo de dolencias.

Con el objetivo de abordar este tema, así como otros relacionados con diversas patologías gastrointestinales, ha tenido lugar en Madrid la XIX Reunión de la Asociación Española de Gastroenterología en Madrid. En esta cita, los celíacos han podido conocer las últimas novedades relativas a la sensibilidad al gluten y, además, expertos gastroenterólogos de prestigio nacional e internacional han compartido sus conocimientos para establecer límites a esa tendencia de eliminar el gluten de la dieta aunque no se tengan evidencias fehacientes de que perjudica a la salud.

El gluten está presente en el trigo, entre otros cereales, y la oligofructosa e insulina presentes en él son beneficiosas para la microbiota intestinal que puede proteger al intestino frente a algunos tipos de cáncer o estados inflamatorios, así como ejercer protección frente a la enfermedad cardiovascular. Es por ello que, desde la campaña Pan Cada Día, se recuerda la importancia de seguir una dieta equilibrada y se recomienda hacerse las pruebas correspondientes antes de eliminar el consumo de pan y cereales.

En este sentido, la doctora Beatriz Navia, profesora titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, señala que "la eliminación del gluten de la dieta solo se recomienda a las personas intolerantes al gluten, tras ser diagnosticadas" y añade" no se ha demostrado que la eliminación del gluten en las dietas de personas no celíacas tenga beneficios de ningún tipo para la salud y el seguimiento de una dieta sin gluten, que no haya sido supervisada por un facultativo, podría derivar en un déficit en nutrientes".

Otro dato importante es que, de acuerdo a la última reunión de expertos en Gastroenterología organizado entre Elsevier y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) que tubvo lugar pasado mes de diciembre, es que ha crecido el número de pacientes que se encuentran más confortables si prescinden del gluten pese a no haber sido evaluados por un especialista. Esto hace que los facultativos se enfrenten a dificultades a la hora de poder realizar un diagnóstico real. Además, casi el 70% de los pacientes diagnosticados poseen un conjunto de síntomas gastrointestinales que podrían pasar por un intestino irritable; pero también tienen importancia los antecedentes familiares y los síntomas extragastrointestinales, como lesiones cutáneas, cefaleas o, en el caso de la mujer adulta, la menopausia precoz.

Durante la celebración de este encuentro también se afirmó que existe un amplio número de pacientes que tienen lesiones menores o atrofia vellositaria parcial debido a que no consumen todo el gluten que deberían. Por ello, cabe reiterar que si se empieza a notar cierto malestar lo más aconsejable es acudir a un experto en gastroenterología y no tomar medidas que puedan derivar en futuros problemas.