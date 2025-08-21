Rosa Benito prefiere no comentar nada sobre las fotos de su exmarido, Amador Mohedano, y su preocupante aspecto

A punto de cumplirse un mes de su ingreso en un hospital de Jerez de la Frontera, Amador Mohedano se encuentra en el punto de mira después de que su hija Rosario Mohedano compartiese varias imágenes en redes sociales de sus vacaciones familiares en Chipiona en las que se le ve visiblemente más delgado y desmejorado.

Ajena completamente al delicado trance que atraviesa Amador, del que se separó en 2013 tras 35 años juntos y cuatro hijos en común, Chayo, Fernando, Salvador y Amador Jr, Rosa Benito está atravesando uno de los momentos más tranquilos y plenos de su vida y, como se rumorea a raíz de los misteriosos mensajes que ha compartido en redes sociales.

Amador Mohedano, Rosario y Rosa Benito, en 2012 | Gtres

¿Nuevo amor a la vista? La que fuera cuñada de Rocío Jurado ni confirma ni desmiente en su reaparición ante las cámaras: "Estoy súper bien. Enamorada de la vida" se ha limitado a reconocer.

Eso sí, sobre Amador y la preocupación que existe en torno a su estado tras las imágenes compartidas por su hija Rosario, ni una palabra, dejando claro que no tiene nada que decir sobre su exmarido, con el que no tiene ningún tipo de contacto desde que hace meses decidió bloquearle en redes.