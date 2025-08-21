ESTE ES EL MÉTODO IDÓNEO
Si tienes el pelo seco puede ser por un error que cometes al lavártelo, palabra de dermatóloga
Si notas tu cabello seco, sin brillo y con las puntas dañadas, puede que estés cometiendo errores sin saberlo cada vez que te lavas el pelo. Desde cómo aplicas el champú hasta lo que comes, pequeños detalles marcan una gran diferencia en la salud de tu melena. Descubre cómo cuidar tu pelo de verdad con los consejos de esta dermatóloga.
¿Tienes el pelo seco y dañado y te preguntas qué puedes hacer? La solución puede ser más sencilla de lo que parece...y empieza en la ducha, aunque no te hayas dado cuenta antes.
Uno de los errores más comunes y dañinos es cómo aplicamos el champú, tal y como advierte la dermatólogaLeire Barrutia. Muchas personas lo extienden por todo el cabello, incluidos los largos y las puntas, como si laváramos todo el pelo por igual. Pero ahí está el fallo: el champú debe centrarse en el cuero cabelludo, que es donde realmente se acumula la suciedad y el exceso de grasa. Si lo frotamos también sobre las puntas, estas se resecan más y pierden hidratación.
El cabello seco y dañado es una de las principales preocupaciones en las rutinas de cuidado capilar. La falta de brillo, la textura áspera y las puntas abiertas no son solo una cuestión de estética, sino también un reflejo de la salud del pelo. Por eso, Barrutia lanza otro consejo clave: dejar actuar el champú entre 2 y 10 minutos (según el tipo), y aplicar productos hidratantes solo de medios a puntas, para sellar la cutícula y evitar roturas.
¿Y fuera de la ducha? También importa lo que comes. Nutrientes como la biotina, el hierro, el zinc o los ácidos grasos omega 3, presentes en huevos, nueces, pescado azul o verduras de hoja verde, ayudan a fortalecer desde dentro. Una alimentación equilibrada no solo mejora el aspecto del pelo, sino que también favorece su crecimiento y resistencia. Y aunque no sea algo que vayas a notar de inmediato, cuidar la melena a través de la alimentación de forma continuada marca la diferencia a largo plazo.
En resumen: menos fricción, más hidratación y un extra de atención al plato. Porque a veces, el secreto de un pelo bonito no está en el producto más caro, sino en los pequeños gestos diarios. Y sí, el verdadero cambio puede empezar mucho antes de encender el secador… y mucho más cerca de lo que crees, ¡en la ducha!
