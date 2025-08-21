El padre de Lamine Yamal, cuando le preguntan por Nicki Nicole y los rumores de relación con su hijo: "No sé quién es"

Los rumores de relación comenzaron el pasado 13 de julio, cuando Nicki Nicole, de 24 años, asistía a la fiesta temática por el 18 cumpleaños de Lamine Yamal. Se rumorea que en la fiesta hubo "mucho tonteo" y que unos días más tarde, el 24 de julio, intercambiaron un beso en una discoteca.

Nicki Nicole en los premios Grammy Latinos 2021 | Gtres

Recientemente, Nicki asistía al Trofeo Joan Gamper junto al productor Bizarrap, en un palco VIP y llevando la camiseta azulgrana con el nombre y número de Yamal, lo que avivó las sospechas sobre un posible romance. Especulaciones a las que ahora ha respondido el padre del futbolista: "Yo escucho música urbana de Estados Unidos", cuando se le preguntaba sobre los dos argentinos, asegurando que no los conoce.

Lamine Yamal durante el acto de renovación con el Barça | Gtres

El periodista también incidía en la foto que el hijo de Mounir parece tener de Nicki Nicole en el móvil, como fondo de pantalla. Con lo que su padre bromeaba: "Qué va hombre, Lamine tiene hermanos, familia, madre, padre, abuela…No tiene por qué ponerla ahí". Y continuaba con: "No sé quién es, ni la edad que tiene esta chica", jurándolo por su hija.

Según dice, sería una falta de respeto preguntarle a su hijo sobre las novias que tiene y deja de tener: "En nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. No puedo decirle eso a mi hijo, no está bien, no lo veo bien. Yo soy un padre cordial con su hijo".

Unos rumores de romance que siguen creciendo, y es que hace poco, se les veía paseando juntos por las calles de Montecarlo (Mónaco), frente a tiendas de lujo y acompañados de amigos y agentes de seguridad.

Esta afinidad también se refleja en su actividad por redes sociales, donde publican fotos en las que es fácil relacionarlos. Publicaciones con el mismo fondo y hasta los mismos muebles, detalles que dan a entender que se alojaron en el Principado en el mismo hotel, el The Maybourne Riviera.

Historia de Nicki Nicole | Instagram @nicki.nicole

Hace un día, Nicki publicaba un story en Instagram con una canción llamada Me gustas, lo que muchos han considerado como una indirecta para el futbolista, y los dos compartían historias similares jugando al Mario Kart, con apenas unos minutos de diferencia.

Mario Kart Nicki Nicole | Instagram @nicki.nicole