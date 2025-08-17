Cintas de silicona para cicatrices: el truco para evitar queloides y marcas visibles

Después de una operación, una cesárea, una caída o una quemadura, una de las mayores preocupaciones que nos queda —cuando el susto ya ha pasado— es cómo quedará la cicatriz. ¿Se notará mucho? ¿Se pondrá roja? ¿Saldrá un queloide? Para muchas personas, especialmente si la herida está en zonas visibles del cuerpo, cuidar el proceso de cicatrización se convierte en una prioridad. Y ahí entran en juego las cintas de silicona.

Este producto, que parece un simple apósito transparente, es en realidad uno de los tratamientos más eficaces (y recomendados por dermatólogos) para prevenir y tratar cicatrices hipertróficas y queloides. Pero ¿cómo funciona exactamente?

La clave está en la hidratación

Como explican desde Ortoweb Medical SL, las cintas o parches de silicona están fabricadas con gel de silicona de grado médico, un material que actúa creando una especie de "segunda piel" sobre la cicatriz. Al aplicarlo, se produce un aumento de la hidratación en la capa más superficial de la piel —el llamado estrato córneo—, algo fundamental para que el colágeno se regenere de forma adecuada y no en exceso.

¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando hay demasiada producción de colágeno, es cuando las cicatrices se hacen más gruesas y elevadas. Es decir, cuando pueden convertirse en queloides o dejar una marca muy visible.

Cicatriz en el abdomen | Freepik

Reducción del picor, la rojez y la tensión

Además de mejorar el aspecto físico de la cicatriz, los apósitos de silicona también ayudan a aliviar muchas de las molestias que provoca una herida en proceso de curación: ese picor que parece no terminar nunca, la tirantez, el enrojecimiento… Gracias a su efecto oclusivo (es decir, que protege completamente la zona), se minimiza la pérdida de agua transepidérmica y se crea un entorno más favorable para la regeneración cutánea.

De hecho, muchas personas que los han usado coinciden en que, además de notar cómo la cicatriz se aplana con el paso de las semanas, sienten mucho menos escozor e incomodidad.

¿Y cómo se aplica?

Nada más sencillo: una vez que la herida está completamente cerrada, limpia y seca, se coloca el parche directamente sobre la cicatriz. Se puede recortar para que se adapte al tamaño y forma de la zona afectada. Después, simplemente hay que llevarlo puesto durante varias horas al día (algunas marcas recomiendan incluso llevarlo 24/7, retirándolo solo para la ducha) durante varias semanas o incluso meses, dependiendo del tipo de cicatriz.

Lo ideal es empezar a utilizarlo cuanto antes tras la curación de la herida, ya que su efecto es más potente en cicatrices recientes, aunque también puede ayudar a mejorar el aspecto de marcas antiguas.

Cicatriz hipertrófica o queloide | iStock

Cicatrices más finas

Aunque no lo veamos a simple vista, el efecto de estas cintas va más allá. La electricidad estática generada por la silicona tiene un papel importante: ayuda a orientar correctamente las fibras de colágeno, lo que favorece que la cicatriz sea más lisa y uniforme.

Por otro lado, la ligera presión que ejerce el apósito sobre la piel impide que la cicatriz crezca por encima de la superficie cutánea. Este detalle es clave para prevenir la aparición de queloides, especialmente en personas con predisposición genética a desarrollarlos.

¿Funciona con todas las cicatrices?

Las cintas de silicona están especialmente indicadas para cicatrices quirúrgicas (como cesáreas, cirugías estéticas o intervenciones médicas), heridas traumáticas, quemaduras y marcas por acné severo. En el caso de cicatrices ya formadas o muy antiguas, su efecto puede ser más limitado, pero aun así pueden mejorar su textura y coloración.

Si tienes una cicatriz y quieres probar las cintas de silicona, las podrás encontrar en Amazon por poco más de 13 euros.