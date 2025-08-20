RODEADA DE SUS SERES QUERIDOS
Carlota, la hija de Melendi, sorprendida con una fiesta en la que también estuvo la hija de Raquel Meroño
Amigos y familiares de Carlota Melendi han organizado una fiesta por todo lo alto para celebrar su 20 cumpleaños. La hija del cantante compartía que no había sido un año fácil para ella y que no suele celebrarlo, pero gracias a esta bonita sorpresa ha podido rodearse de sus seres queridos en casa, que lucían camisetas y caretas personalizadas con su cara.
Carlota, la hija mayor de Melendi, ha cumplido 20 años, y su familia y amigos han querido celebrarlo con ella de una manera muy especial. Entre los invitados han estado las gemelas Martina y Daniela, hijas de Raquel Meroño, y Ona Gonfaus, otra famosa influencer. Los seres queridos de Carlota han decidido sorprenderla con una fiesta sorpresa llena de diversión, en compañía de su padre, Julia Nakamatsu y sus hermanos.
Carlota, por su parte, compartía a través de su cuenta de TikTok un vlog del día de su cumpleaños, en el que enseñaba cómo se iba de compras con una amiga, la ropa que se iba a poner, y también se sinceraba sobre cómo había sido este año para ella: "Es un cumpleaños difícil para mí porque llevo un año regulero. Pero bueno, lo voy a celebrar con gente a la que quiero, que a día de hoy está en mi vida, y aunque no esté todo el mundo que me gustaría que estuviera, por lo menos me voy a sentir querida y arropada". Y añadía: "El simple hecho de que estén ya para mí es mi mayor regalo, porque a mí los regalos me dan igual, para mí lo bonito es la celebración y estar todos juntos".
Carlota confesaba que iba a ser un cumpleaños completamente distinto a los anteriores, ya que siempre se va a su pueblo y esta vez se iba a celebrar en Madrid: "Yo nunca he celebrado mi cumpleaños de por sí". Un vídeo que concluye con esta bonita sorpresa, donde hubo bailes, música, y caretas y camisetas con la cara de Carlota que llevaron todos los invitados, y donde llamaron la atención las "croquetas deconstruidas vintage" de Melendi, hechas por padre e hija. Una fiesta que no se esperaba, y que alegró mucho su día. Sin duda, será un cumpleaños memorable para la posteridad.
