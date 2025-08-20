Carlota, la hija de Melendi, sorprendida con una fiesta en la que también estuvo la hija de Raquel Meroño

Carlota, la hija mayor de Melendi, ha cumplido 20 años, y su familia y amigos han querido celebrarlo con ella de una manera muy especial. Entre los invitados han estado las gemelas Martina y Daniela, hijas de Raquel Meroño, y Ona Gonfaus, otra famosa influencer. Los seres queridos de Carlota han decidido sorprenderla con una fiesta sorpresa llena de diversión, en compañía de su padre, Julia Nakamatsu y sus hermanos.

Carlota, por su parte, compartía a través de su cuenta de TikTok un vlog del día de su cumpleaños, en el que enseñaba cómo se iba de compras con una amiga, la ropa que se iba a poner, y también se sinceraba sobre cómo había sido este año para ella: "Es un cumpleaños difícil para mí porque llevo un año regulero. Pero bueno, lo voy a celebrar con gente a la que quiero, que a día de hoy está en mi vida, y aunque no esté todo el mundo que me gustaría que estuviera, por lo menos me voy a sentir querida y arropada". Y añadía: "El simple hecho de que estén ya para mí es mi mayor regalo, porque a mí los regalos me dan igual, para mí lo bonito es la celebración y estar todos juntos".

Carlota confesaba que iba a ser un cumpleaños completamente distinto a los anteriores, ya que siempre se va a su pueblo y esta vez se iba a celebrar en Madrid: "Yo nunca he celebrado mi cumpleaños de por sí". Un vídeo que concluye con esta bonita sorpresa, donde hubo bailes, música, y caretas y camisetas con la cara de Carlota que llevaron todos los invitados, y donde llamaron la atención las "croquetas deconstruidas vintage" de Melendi, hechas por padre e hija. Una fiesta que no se esperaba, y que alegró mucho su día. Sin duda, será un cumpleaños memorable para la posteridad.