¿Por qué te duele la cabeza tan a menudo? 6 causas que veo a diario en la farmacia

El dolor de cabeza o cefalea frecuente puede tener diferentes causas relacionadas con procesos fisiológicos, neurológicos, vasculares y ambientales. En mi trabajo como farmacéutica, observo patrones que se repiten a diario y que pueden ayudar a descubrir la causa de los dolores de cabeza, si los padeces habitualmente o convives con alguien que los sufre.

¿Por qué duele la cabeza?

Las 6 causas más frecuentes que veo habitualmente en la farmacia son las siguientes:

1. Hábitos personales y factores ambientales

El estrés y carga mental producen a menudo aumento de cortisol que hace que tengamos dolor de cabeza.

producen a menudo aumento de cortisol que hace que tengamos dolor de cabeza. Permanecer en una mala postura , al estar sentados trabajando o durante un viaje.

, al estar sentados trabajando o durante un viaje. El exceso de exposición a pantallas puede causar estrés visual y consecuentemente dolor de cabeza.

puede causar estrés visual y consecuentemente dolor de cabeza. Las luces muy brillantes, ruidos fuertes o constantes y el exceso de sol sin protección en la cabeza como una gorra pueden causar cefaleas.

sin protección en la cabeza como una gorra pueden causar cefaleas. Si padecemos insomnio o dormimos pocas horas.

o dormimos pocas horas. Consumo excesivo de cafeína o su abstinencia.

Chica en la playa con dolor de cabeza | iStock

2. Factores hormonales

Los desajustes hormonales y las fluctuaciones de estrógenos (como ocurre durante la menstruación) pueden provocar migrañas en personas sensibles.

(como ocurre durante la menstruación) pueden provocar migrañas en personas sensibles. También hay pacientes que al usar métodos anticonceptivos hormonales acusan dolores de cabeza.

3. Alteraciones vasculares

Personas con hipertensión arterial suelen padecer dolores de cabeza frecuentes, sobre todo cuando tienen alterada la tensión.

suelen padecer dolores de cabeza frecuentes, sobre todo cuando tienen alterada la tensión. En la migraña, se cree que hay una disfunción de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral.

En las cefaleas tensionales, puede haber una vasoconstricción leve debido a la contracción muscular sostenida del cuello y cuero cabelludo.

4. Tras el deporte

Algunos tipos de deportes pueden favorecer la cefalea tensional, debido a una hiperactividad muscular en la zona del cuello y occipital que causa compresión de nervios y ello provoca el dolor de cabeza.

en la zona del cuello y occipital que causa compresión de nervios y ello provoca el dolor de cabeza. Es más común en actividades como correr, levantar pesas, nadar o hacer ejercicio en ambientes calurosos.

Mujer con dolores de cabeza | Pexels

5. Deshidratación y alteraciones metabólicas

Es muy importante hidratarnos correctamente, ya que la deshidratación puede causar cefalea. A ello también se suman otras alteraciones como son:

Hipoglucemia : disminución de glucosa en sangre.

: disminución de glucosa en sangre. Ayuno prolongado: ahora está muy de moda hacer ayuno intermitente y además hacer deporte, esto puede causar dolores de cabeza muy fuertes.

6. Uso de ciertos medicamentos