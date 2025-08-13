¿Cómo es El Manantial? La casa familiar de Ana Obregón en Mallorca que han puesto a la venta

En junio, Ana Obregón celebró en redes sociales los 40 años de sus emblemáticos posados veraniegos, una tradición que nació y creció en su residencia familiar en Mallorca: El Manantial.

Esta propiedad fue construida por su padre, Antonio García, en un privilegiado acantilado de la Costa dels Pins. Él mismo relató que adquirió tres parcelas, incluida una del padre de Ágatha Ruiz de la Prada, hasta reunir 8.000 metros cuadrados con 140 metros de costa.

La casa fue terminada en 1969 e inaugurada al verano siguiente. Desde entonces, la vivienda se convirtió en un punto de encuentro familiar durante décadas y en uno de los lugares más simbólicos para Ana Obregón.

Ana Obregón posando en Mallorca | Instagram, @ana_obregon_oficial

El Manantial, un lugar de recuerdos para Ana

Durante años, Ana ha pasado todos los veranos en El Manantial, donde organizaba sus tradicionales posados fotográficos, primero en solitario y ahora junto a su nieta Anita. Pero además del componente mediático, la casa tiene para ella un valor emocional incalculable.

Fue allí donde se refugió tras la muerte de su hijoAlessandro Lequio y la de su madre. En sus palabras, a pesar de la pérdida, "nada ni nadie, ni siquiera su partida, me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló".

Ana Obregón con su hijo Aless y su marido en Mallorca en el año 1996 | Gtres

Un chalet con vistas al mar

La propiedad cuenta con siete habitaciones tipo suite, cada una con su baño privado y vistas al mar. El diseño original de los años 70 se ha mantenido casi intacto, destacando por su combinación de blanco y azul turquesa.

El chalet está situado en primera línea de mar y ofrece unas vistas espectaculares sobre la turística Cala Millor. En el exterior, cuenta con un extenso jardín de 8.000 metros cuadrados, donde se integran diferentes espacios para el ocio y el descanso.

Ana Obregón con su hijo Aless Lequio en la piscina de El Manantial | Instagram, @ana_obregon_oficial

Dispone de una gran terraza, una piscina, una pista de pádel y un amplio solárium. Además, la finca incluye un embarcadero privado y una zona habilitada para el aterrizaje de helicópteros, lo que refuerza el carácter exclusivo de esta residencia familiar.

La casa está en venta

Hace un año, Ana Obregón y sus hermanos Antonio, Amalia, Celia y Javier García-Obregón, decidieron poner El Manantial a la venta a través de una agencia especializada en viviendas de lujo. El precio de salida: 35 millones de euros.

Ninguno de los hermanos ha explicado públicamente los motivos de la venta, ni las razones por las que aún no se ha cerrado una operación. Algunas especulaciones apuntan al elevado precio y a posibles reformas necesarias, como los factores que podrían estar frenando la transacción.

Ana Obregón posando en Mallorca | Instagram, @ana_obregon_oficial

Cabe recordar que, según confesó Ana en su día, su hijo Aless le pidió que no se deshiciera de la casa, por lo que tomar esta decisión no ha debido ser fácil para ella. Por ahora, El Manantial sigue siendo parte del legado familiar García Obregón.