Laura Matamoros aclara las dudas sobre su situación con su ex, Benji Aparicio, tras los rumores de reconciliación

Parece que, tras sus idas y venidas, Laura Matamoros mantiene una buena relación con Benji Aparicio, padre de sus dos hijos. Después de tener a su hijo mayor, Matías, de 7 años, Laura estuvo con Daniel Illescas, pero el amor los volvió a unir y se convirtieron en padres de nuevo, de Benjamín, de 4 años. Tras el nacimiento de su segundo hijo, la relación volvió a romperse y parece que definitivamente.

Pero ahora, ambos han sorprendido a sus seguidores con una escapada a Italia juntos, por el campeonato de golf de su hijo Matías, viaje que han hecho los cuatro juntos, y que ha suscitado muchas especulaciones sobre una posible reconciliación.

Laura Matamoros y Benji Aparicio | Gtres

Laura Matamoros ha aclarado esta situación en un preguntas y respuestas de Instagram: "Simplemente son planes familiares, que hacemos por nuestros hijos". Explica que, en su caso, la separación de sus padres no fue tan fácil, y que estos, Kiko Matamoros y Marián Flores, no tenían buena relación, a diferencia de la unión familiar que ella ha creado con Benji: "No deja de ser también un tanto raro para mí, porque no lo he vivido en casa". Aun así, expresa agradecimiento por el vínculo que tiene con el padre de sus hijos, ya que facilita mucho las cosas: "Tenemos la inteligencia emocional de hacerlo bonito por y para ellos".

Story de Laura Matamoros, aclarando su relación con Benji | Instagram @_lmflores

Laura siempre ha defendido a Benji como un padre ejemplar. En anteriores ocasiones, como cuando Matías ganó su primer torneo internacional de golf en Marco Simone, cerca de Roma, compartió un mensaje de agradecimiento dirigido al chef: "Gracias Benji porque sin ti esto no sería posible", refiriéndose a la ayuda que le proporciona en este deporte a su hijo.

Este último campeonato se ha celebrado de nuevo en Italia: "Hemos venido a lo importante. A disfrutar, jugar al golf, comer pasta ¡y más pasta! ¡Pizza y helados también!". Laura ha compartido un post recopilando los buenos momentos vividos y los logros de su hijo con ilusión: "Casi por un golpe quedamos primeros". Y asegura que ella ya es campeona solo por ser su madre.

Pese a no haberle dado otra oportunidad a su relación, la unidad familiar que han creado Laura y Benji con sus dos hijos es admirable. Una decisión muy aplaudida por sus seguidores, que no han dudado en dejar sus comentarios de apoyo en la publicación, alabando esta buena crianza que es un ejemplo a seguir para los demás padres separados.

En otros stories de esta sección de preguntas respondiendo a sus seguidores, Laura ha aprovechado para explicar por qué ya no es tan activa en redes sociales como hace un año: "He puesto en balance ciertos aspectos de mi vida, y siempre ha ganado mi espacio y mi privacidad… Tal vez, mis 32 años y mis 2 hijos han hecho que lo vea todo con una madurez que antes no veía".